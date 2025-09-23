Fotógrafos gaúchos multipremiados abrem exposição gratuita em Porto Alegre

Três dos mais importantes e premiados fotojornalistas do Brasil, com passagens por Zero Hora e imagens marcantes espalhadas pelo mundo, preparam uma mostra gratuita em Porto Alegre. Três Fotógrafos - Uma Exposição entra em cartaz nesta quarta-feira (24), na Galeria Carlinhos Rodrigues.

Com curadoria do próprio Carlinhos, que foi editor de ZH por décadas e é uma lenda viva da profissão, a exibição terá imagens de Daniel Marenco (26 anos de carreira), Júlio Cordeiro (36 anos) e Ricardo Duarte (30 anos).

Daniel é o atual editor de fotografia de ZH, Júlio já ocupou a função e Ricardo Duarte também deixou o nome gravado nas páginas do jornal (hoje é fotógrafo do Internacional).

— É um trio maravilhoso, com trabalhos fantásticos. Estão entre os melhores do Brasil — diz Carlinhos.

As fotos escolhidas tratam de temáticas variadas, definidas pelos próprios autores.

Com abertura marcada para as 18h desta quarta-feira (24), a exposição ficará em cartaz até 23 de outubro, diariamente, das 8h às 20h.