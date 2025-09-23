Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Múltiplos olhares
Fotógrafos gaúchos multipremiados abrem exposição gratuita em Porto Alegre

Com fotos de Daniel Marenco, Júlio Cordeiro e Ricardo Duarte, mostra será exibida na Galeria Carlinhos Rodrigues a partir desta quarta-feira (24)

