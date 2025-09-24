Fotógrafa exibe imagens de shows que fizeram história no bar Agulha, devastado pela enchente

Presença conhecida na cena cultural porto-alegrense, a fotógrafa Vitória Proença inaugura, na Rádio Agulha, nesta quinta-feira (25), a exposição Ponto Fantasia (leia os detalhes abaixo). É um registro histórico de shows emblemáticos que passaram pelo bar Agulha, devastado pela enchente de maio de 2024, no 4º Distrito da Capital.
O espaço, que havia se consolidado como força da música alternativa e independente, ficou mais de 20 dias inundado e fechou as portas.
Agora, a nova versão da casa, na chaminé do Shopping Total, recebe a exposição de Vitória, artista de mão cheia — ela é fotógrafa e designer da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) e da Orquestra Theatro São Pedro e por anos fotografou a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), entre outras atividades.
Composta por 32 imagens, a exposição conta com a participação de três fotógrafos convidados (Cristiano Rangel, Elizabeth Thiel e Gabriela Cunha) e destaca artistas como Ana Frango Elétrico, Letrux e Ana Cañas. A abertura terá show de Clarissa Ferreira.
Serviço
- O quê: exposição Ponto Fantasia - Agulha em foco: tramas de palco, luz e memória
- Quando: abertura nesta quinta-feira (25), às 18h, com pocket show de Clarissa Ferreira
- Visitação: visitação até 25 de outubro, de terça a sábado, entre 18h e 0h
- Onde: Rádio Agulha (Avenida Cristóvão Colombo, 545 - Floresta)
- Quanto: a exposição tem entrada gratuita
Sobre Vitória Proença
Designer, fotógrafa e artista audiovisual, Vitória Proença é coordenadora de comunicação do Festival Morrostock há nove anos.
Integra a equipe da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e Orquestra Theatro São Pedro como fotógrafa e designer.
Nos últimos anos, vem desenvolvendo seu trabalho de branding musical assinando capa de discos, singles e videoclipes de artistas como Kassin e Frank Jorge, Paola Kirst, Clarissa Ferreira, entre outros.
Como fotógrafa, já trabalhou com artistas como Elza Soares, Kiko Dinucci, Boogarins, Luiza Lian, além de registrar ativamente a cena musical brasileira desde 2017.
Em 2020, fez sua primeira exposição individual "Passagens", como retratista do Agulha Porto Alegre.
Em 2021, foi uma das ganhadoras do Prêmio Trajetórias Culturais Mestra Sirley Amaro.
Também já esteve à frente da fotografia e design de instituições como Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e foi contemplada em outros editais e festivais como Natura Musical, Porto Verão Alegre, SIM SP e Noite dos Museus.