Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

No Moinhos
Notícia

"Foi espetacular", diz Ed Motta sobre banquete em Porto Alegre, onde faz show dos 30 anos de carreira

Cantor e sete convidados foram recebidos com menu de oito tempos incluindo lagosta, pirarucu, porco moura, vieira e vinhos Bourgogne e Champagne

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS