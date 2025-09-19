"Foi espetacular", diz Ed Motta sobre banquete em Porto Alegre, onde faz show dos 30 anos de carreira

Na véspera do show que celebra 30 anos de carreira, nesta sexta-feira (19), no Teatro Bourbon Country, o cantor Ed Motta foi recebido com um banquete em Porto Alegre.

Acompanhado de sete convidados, incluindo sua mulher, Edna, e o cantor gaúcho Juliano Barreto, ele almoçou na Casa Vivá, na última quinta-feira (18), e se desmanchou em elogios.

Nas redes sociais, disse se tratar da "melhor seleção de vinhos do Brasil". Por mensagem, agradeceu aos proprietários, Cristian Silva e Kely Bavaresco, dizendo que "foi espetacular" e que "fazia tempo que não comia uma lagosta tão gostosa".

Para quem não lembra, a Casa Vivá foi alvo, no fim de agosto, de uma ação polêmica da Vigilância Sanitária. Os donos questionaram a vistoria, alegando "arbitrariedade" e "conduta abusiva", o que levou a prefeitura a abrir processo administrativo para apurar possíveis excessos.

Segundo os proprietários, os fiscais também desconheciam o selo Arte, que permite a livre comercialização de queijos artesanais em todo o país - o selo surgiu depois que a chef gaúcha Roberta Sudbrack teve 800 quilos do produto destruído em fiscalização no Rock In Rio 2017.

Apesar do baque, o casarão seguiu funcionando e recebeu apoio da clientela, formada por habitués e por fregueses ilustres. Até Caetano Veloso já jantou lá.

Velho conhecido de Cristian e Kely, Ed foi recebido com um "menu confiança" (quando você é surpreendido) em oito tempos, com vinhos de altíssima qualidade (Bourgogne e Champagne, as preferências do artista).

No cardápio, além de lagosta, Ed e os convidados comeram gema de ovo curado com caviar de mostarda, vieiras, porco moura e barriga de pirarucu defumada, entre outras iguarias, criadas pessoalmente por Kely.

— Adoramos a visita. Conhecemos o Ed e a Edna há tempos, por conta do gosto por vinhos. Inclusive frequentamos a casa deles no Rio — conta Cristian.

Segundo o proprietário, Ed acompanhou toda a polêmica envolvendo a Vigilância Sanitária. Eles conversaram sobre o ocorrido.

— Ele ficou chocado com o que aconteceu. Sabe que trabalhamos apenas com produtos de procedência — diz Cristian, feliz com a visita.

O show Manual Prático 30 Anos ocorre às às 21h desta sexta, no Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80), com ingressos à venda no site uhuu.com.

O que foi servido no menu para Ed Motta

Amuse Bouche (para abrir o apetite) - peixinho da horta "pintado" com pasta de semente de abóbora e especiarias desidratado, acompanhado de Dirty Dry Martini.

1. Vieira na manteiga com caviar, acompanhada de champagne de Bruno Paillard (1996).

2. Gema de ovo curado com caviar de mostarda, com o mesmo champagne.

3. Culatello de porco moura, melão curado, queijo pomerode, milho espanhol e gota de cumaru curado na grappa Alba, acompanhado de Morey Saint Denis Branco, de Frederic Magnien (2016).

4. Barriga de pirarucu defumada com pó de cebola, acompanhado do mesmo vinho.

5. Abobrinha recheada de trapoeraba zebrina com tomatada picante, queijo alma e "chuva" de manjerona, acompanhada de Tourmaline Rosé de Grenache, de Domaine Houillon (2019).

6. Shimofuri grelhado no aligot de mandioca, flores de capuchinha e de begônia e "alho social".

O prato foi acompanhado de Nuits Saint Georges Premier Cru Clos de la Marechale, de Jacques F. Mugnier (2014), Pommard Chanlin-Haut, de Roblet Monnet (2017), e Moulin à Vent, de Yvon Metras (2018).

7. Cauda de Lagosta com feijão verde, queijo coalho e folhas de ora pro nobis, acompanhada de Chassagne Montrachet Branco, de Michel Niellon (2017), e de Jesuitengarten Riesling GG, de Bassermann-Jordan (2016).

8. Seleção de queijos artesanais brasileiros e os mesmos vinhos brancos acima.