Fiergs sedia evento gratuito com espetáculos de teatro, música e dança

Peça "Adolescer", com mais de 20 anos de história, é um dos destaques. Evandro Leal / Divulgação

A Fiergs vai sediar um baita evento em Porto Alegre nos próximos dias. Chamado Futur.E, o encontro de educação terá programação cultural gratuita, desta quinta-feira (1º) até a próxima sexta (3).

Além de atividades educacionais e tecnológicas, haverá espetáculos teatrais, musicais e de dança para todas as idades.

Entre os destaques estão cinco apresentações da peça Adolescer, tradicional espetáculo gaúcho em cartaz há mais de 20 anos, e performances da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, um dos grupos orquestrais mais antigos do Estado - que por pouco não acabou, por falta de verbas.

O público também poderá assistir a apresentações do Grupo Zbura de patinação artística (ligado a Marcel Stürmer), com atletas medalhistas nacionais e internacionais, e espetáculos de balé clássico e dança contemporânea do Ballet Vera Bublitz.

A programação inclui oficinas artísticas, performances de pintura ao vivo, apresentação tradicionalista do 35 CTG e mostra musical de alunos da EJA do Sesi-RS.

Vai por mim: é imperdível. E de graça.

Serviço