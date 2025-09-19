Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Nostalgia
Notícia

Febre na década de 1980, Ursinhos Carinhosos ganham versão gaúcha

Empresa de Gramado lançou quatro novas pelúcias de olho no Dia das Crianças

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS