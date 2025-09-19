Febre na década de 1980, Ursinhos Carinhosos ganham versão gaúcha

Reza a lenda que a palavra “nostalgia” surgiu no século 17, cunhada por um profissional da saúde para descrever a tristeza de soldados impedidos de voltar para casa. Naquele tempo, o termo carregava um peso negativo — mas não mais. Hoje, também se refere a reencontros. Um exemplo está nos Ursinhos Carinhosos, febre da década de 1980 que acaba de ganhar uma versão gaúcha pelas Criamigos.

De olho no Dia da Criança, comemorado em 12 de outubro, a empresa de Gramado lançou quatro novos personagens de pelúcia (veja fotos). São eles: Good Luck Bear (Boa Sorte), o generoso e otimista; Share Bear (Carinhosa), a ursinha roxa; Cheer Bear (Animadinha), a rosa com um arco-íris na barriga; e Grumpy Bear (Zangadinho), o azul de cara fechada.

A coleção também inclui roupas e acessórios colecionáveis para as pelúcias, como vestidos, saias, camisetas, jaquetas, jardineiras, mochilas e tênis com glitter.

Cada pelúcia custa a partir de R$ 179,90. Os brinquedos e acessórios estão disponíveis para compra em unidades da Criamigos e na loja virtual da marca.