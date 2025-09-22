Com artistas da Ucrânia e do Canadá, Farol Santander recebe exposição "Sombras Milenares" 

É uma exposição de encher os olhos (e cair o queixo). Nesta terça-feira (23), o Farol Santander Porto Alegre recebe a mostra internacional Sombras Milenares, gratuita e inédita na Capital. Prepare-se para uma imersão em sensorial em formas geométricas luminosas.

Com curadoria de Antonio Curti e direção executiva de Felipe Sztutman, ambos da AYA Studio, a mostra terá oito obras e instalações dos artistas Yelena Filipchuk e Serge Beaulieu, que formam o projeto HYBYCOZO. Ela é ucraniana (e cientista ambiental) e ele é canadense (e designer industrial).

A exibição fez um tremendo sucesso (de público e crítica) em São Paulo. Agora, chega à capital gaúcha com duas obras exclusivas. As criações foram desenvolvidas no modelo site-specific, ou seja, com design pensado de acordo com o espaço e as características do mezanino do Farol.

Materialização das sombras

Inspirado na light art e na arte em mosaico folclórico, HYBYCOZO propõe a materialização das sombras como manifestação artística, aliando tecnologia ao estudo da geometria. É um trabalho com obras em larga escala, que, de certa forma, unem matemática, ciência e arte.

Outros trabalhos dos artistas já fizeram parte de mostras realizadas em cidades como Istambul, Dubai, São Francisco, Las Vegas e Nova York, sempre chamando a atenção.

Uma das obras da dupla, chamado Trocto, que será exibida em Porto Alegre, é a representação símbolos observados no século VII a.C., no Templo de Osíris, Egito Antigo, e em mosaicos romanos.

Serviço