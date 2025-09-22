Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

De encher os olhos
Notícia

Com artistas da Ucrânia e do Canadá, Farol Santander recebe exposição "Sombras Milenares" 

A mostra gratuita reunirá oito obras e instalações da ucraniana Yelena Filipchuk e do canadense Serge Beaulieu, que formam o projeto HYBYCOZO

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS