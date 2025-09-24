Encouraçado Butikin, bar emblemático de Porto Alegre, celebra 60 anos

Há bares que passam, e há os que ficam e fazem história. Em Porto Alegre, poucos resistiram ao tempo como o Encouraçado Butikin, que chega aos 60 anos no próximo dia 9 de outubro fiel à essência, com boa música, drinques, alta gastronomia e ambiente impecável — repleto de obras de arte do acervo pessoal do jornalista Paulo Gasparotto, que viu o espaço nascer e continua habitué da casa.

Fundado por Rui Sommer (1939-1972) na década de 1960, o templo da boemia marcou a vida social da Capital, tornando-se ponto de encontro de artistas, intelectuais, políticos e empresários.

Depois de um período fechada, a casa reabriu em 2024, aos cuidados do casal Sofia Refinetti e Ricardo Teixeira, com a chancela de Eduardo Alvares Filho, filho de Dudu Alvares, o “rei da noite”, que comandou o espaço nos anos 1980.

O velho casarão da Avenida Independência renasceu repaginado, sem renegar o passado (com bar de audição, espaço para shows e salão intimista). Por lá, afinal, passaram nomes como Elis Regina, Vinicius de Moraes, Toquinho, Chico Buarque e Dorival Caymmi, entre tantas estrelas.

Para marcar as seis décadas, a noite do dia 9 terá uma série de atrações (veja os detalhes no fim do texto), com Duelo de Pianos e convidados, Charles Master e banda, Carlinhos Carneiro e o Trio Deusolaivre e Alemão Ronaldo.

Na memória da cidade e no coração de quem já viveu ali uma noite inesquecível, o Encouraçado segue firme — e em alto volume.

Um pouco da história

Logomarca original da casa, criada por Ziraldo na década de 1960. Reprodução / Banco de Dados

Ricardo Chaves, o Kadão, colunista de GZH e do Almanaque Gaúcho, de Zero Hora, já contou a trajetória do Encouraçado aqui. Vale repetir.

Na metade da década de 1960, como registrou Kadão, o advogado Rui Sommer (1939-1972) ganhou um bom dinheiro em uma ação judicial e resolveu acatar a sugestão de seu amigo Tatata Pimentel, falecido em 2012, para que abrisse uma casa noturna em Porto Alegre, nos moldes dos clubes privé que eram moda na época.

Foi assim que nasceu o Encouraçado Butikin, uma boate que marcou profundamente a vida social da Capital. Em plena ditadura militar, o nome escolhido, referência ao filme soviético de Serguei Eisenstein, o Encouraçado Potemkin (1925), que relata a revolta dos marinheiros de um navio da armada czarista em 1905, não foi bem digerido pelas autoridades.

Alegando se tratar de material subversivo, a censura mandou retirar um painel fotográfico que decorava o fundo do ambiente com uma cena da famosa película. Apesar disso, a alta sociedade, os ricos e famosos, os VIPs, intelectuais e artistas continuaram desfrutando do espaço de convivência, cultura e lazer.

A logomarca da casa, uma pequena sereia com boina da Marinha Imperial Russa, foi criada pelo cartunista Ziraldo — um luxo só, agora renovado (veja as imagens ao lado).

Não por menos, o endereço (Avenida Independência, 936), passou a ser a meca de quem queria diversão, boa bebida e shows imperdíveis — de grandes artistas nacionais e internacionais.

Após a morte de Sommer, em 1972, o estabelecimento reabriu nos anos 1980, nas mãos de Dudu Alvares, e seguiu até 1990. Fechou e voltou a abrir algumas vezes. No início dos anos 2000, encerrou as atividades definitivamente, deixando um público saudoso e fiel.

Programação dos 60 anos

A noite terá início às 19h30min, no Clube 936 (espaço intimista da casa, com obras de arte pelas paredes), com o tradicional Duelo de Pianos e apresentações de Mari Kerber, Daniel Germano e Luke Faro.

O duelo receberá convidados: Marcelo Gross dividirá canções com Mari Kerber — entre elas “Sinceramente” e “Dia Perfeito” —, Luciano Leães interpretará “Stand By Me”, e Charles Master reviverá hinos como “Não Sei” e “Cachorro Louco”. Alemão Ronaldo e Carlinhos Carneiro também darão canja.

Ingresso de R$ 250 (inclui petiscos, drinques, cerveja Estrella Galícia e espumante).

A partir das 21h30min, a festa mudará de lugar na casa — para o andar de cima, no espaço Hall, com ingressos entre R$ 80 (primeiro lote) e R$ 150 (último).

No palco, Charles Master e banda abrirão os trabalhos até as 22h30min, com participações de Marcelo Gross e Luciano Leães.

Logo depois, às 23h, Carlinhos Carneiro assumirá a cena ao lado do Trio Deusolaivre, recebendo Alemão Ronaldo e Mari Kerber como convidados até a meia-noite.

