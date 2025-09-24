Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Com música
Notícia

Encouraçado Butikin, bar emblemático de Porto Alegre, celebra 60 anos

Fundado por Rui Sommer na década de 1960, templo da boemia marcou a vida social da Capital e está reaberto desde 2024

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS