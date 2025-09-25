Em show inédito, patinador Marcel Stürmer rompe tabu com história que se passa na Alemanha de 1930 

Marcel na pele de Vincent, protagonista do espetáculo. Fernando Piccoli / Divulgação

Ícone da patinação brasileira, o gaúcho Marcel Stürmer — medalhista de ouro nos Jogos Mundiais e tetracampeão pan-americano — voltará aos palcos em um grande espetáculo. Com ingressos à venda a partir desta quinta-feira (25), a estreia nacional será em novembro, no Teatro Fiergs, em Porto Alegre (leia os detalhes no fim do texto).

Inspirado na história do lendário Cabaré Eldorado, marco de resistência ao nazismo na Alemanha dos anos 30, o show terá o próprio artista no papel principal, além de duas dezenas de patinadores — incluindo três europeus, um argentino e um timaço de atletas brasileiros.

Tema de livros, peças de teatro e filmes (dica: vale assistir ao documentário homônimo na Netflix), o cabaré foi uma boate gay de grande sucesso em Berlim, que acabou virando alvo dos nazistas.

— Há dois anos, essa história caiu no meu colo. Eu vinha um pouco inquieto. Já tinha feito todos os tipos de shows no Zbura (tradicional espetáculo de Marcel, com patinadores campeões) e queria algo novo — conta Marcel.

Quando leu o texto, o artista encontrou o que buscava.

— Pela complexidade da história, eu sabia que seria desafiador, mas me apaixonei por ela e decidi interpretar o protagonista, algo que não costumo fazer. Assim nasceu Vincent, um bailarino com uma vida livre, que mudou completamente. O personagem me tocou muito fundo — diz Marcel.

Batizado de Eldorado, O Cabaré, o show é uma ficção baseada em fatos reais. Com roteiro assinado pela escritora e jornalista Fernanda Pandolfi, o espetáculo terá narração da atriz Luana Piovani, amiga e parceira profissional de Marcel há anos. Depois de Porto Alegre, será exibido em São Paulo.

— Quero muito que as pessoas assistam e se deixem surpreender. É um show de patinação, com muitos saltos e giros, mas também uma história potente, que chama à reflexão — destaca Marcel.

Serviço

O quê: estreia nacional de Eldorado, O Cabaré, com Marcel Stürmer e patinadores campeões

estreia nacional de Eldorado, O Cabaré, com Marcel Stürmer e patinadores campeões Onde: no Teatro Fiergs, na Avenida Assis Brasil, 8.787, no bairro Sarandi, em Porto Alegre

no Teatro Fiergs, na Avenida Assis Brasil, 8.787, no bairro Sarandi, em Porto Alegre Quando: dia 14 de novembro, às 21h

dia 14 de novembro, às 21h Ingressos: no site zbura.com.br

Um pouco da história

Natural de Lajeado, no Vale do Taquari, Marcel Stürmer foi medalhista de ouro nos Jogos Mundiais e tetracampeão pan-americano, empilhando troféus e medalhas ao longo de toda a carreira.

Ele celebrou, em 2023, os 20 anos de seu primeiro ouro em Jogos Pan-Americanos.

Em 2019, fundou sua própria companhia de espetáculos, com o objetivo de ir além das performances tradicionais e exercitar a criatividade.