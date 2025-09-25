Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Arrebatador
Notícia

Em show inédito, patinador Marcel Stürmer rompe tabu com história que se passa na Alemanha de 1930 

Medalhista de ouro, Marcel fará estreia nacional de "Eldorado, O Cabaré" em Porto Alegre

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS