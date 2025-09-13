Em nova superprodução, Companhia de Ópera do RS apresenta "O Elixir do Amor"

Vem aí, no Teatro Simões Lopes Neto, em Porto Alegre, uma das óperas mais amadas (e engraçadas) de Gaetano Donizetti: L´Elisir D´Amore – ou O Elixir do Amor, em bom português, que estreou no Teatro della Canobbiana de Milão, na Itália, em 12 de maio de 1832. Prepare-se para rir.

A nova montagem da Companhia de Ópera do RS (Cors) — em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no RS — terá duas sessões na Capital, nos dias 20 e 21 de setembro (sábado e domingo), com tudo o que o espectador tem direito: cenário grandioso (que reproduz uma casa e uma fonte d'água), belos figurinos, 11 cantores, 20 atores, o Coro Lírico da Cors (liderado por Sérgio Sisto) e a Orquestra Theatro São Pedro, regida pelo maestro Evandro Matté.

Detalhe: a obra-prima de Donizetti será dirigida por Henrique Cambraia, um jovem e criativo dramaturgo, fenômeno da nova geração de artistas do RS. Será a sexta ópera dele, terceira como diretor.

— Confesso que nunca fiquei tão extasiado com uma produção. A história de Elixir é um bálsamo para o espírito. É uma ópera leve, arejada, como se o sol batesse no teatro, e eu tenho certeza de que será uma delícia estar na sombra da plateia. É diferente de tudo o que fizemos até agora — diz Henrique, que está comandando ensaios nos três turnos.

Vai por mim: vale assistir. Ópera, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas drama e erudição. Pode ser leve e popular também. Vá e deixe-se surpreender.

A história

A história original de O Elixir do Amor se passa em uma aldeia basca no final do século 18. Um rapaz ingênuo e pobre chamado Nemorino (que será vivido por Giovanni Tristacci no dia 20 e por Felipe Bertol no dia 21) é perdidamente apaixonado pela rica e latifundiária Adina (Elisa Lopes).

Mas ela não está interessada em ninguém. Quer apenas se divertir e brincar com os sentimentos de Belcore (Daniel Germano — o mesmo do Duelo de Pianos, do Encouraçado Butikin), um militar de passagem pela região.

Nemorino encontra um "elixir do amor", comercializado pelo charlatão "Dr." Dulcamara (Guilherme Roman), e acredita ser o remédio para solucionar o mal de amor e um antídoto para exterminar ratos e insetos, além de curar todas as doenças.

Serviço