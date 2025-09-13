Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ópera pop
Em nova superprodução, Companhia de Ópera do RS apresenta "O Elixir do Amor"

Obra de Gaetano Donizetti estreou em Milão, na Itália, em 1832, e é um convite a boas gargalhadas

