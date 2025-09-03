Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Entre crinas e plumas
Notícia

Em ensaio inusitado, fotojornalista multipremiado capta "a poesia nas plumagens das aves" da Expointer

Galinhas e galos voltaram à feira após dois anos de ausência, e Jeff Botega registrou cada detalhe

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS