Em ensaio inusitado, fotojornalista multipremiado capta "a poesia nas plumagens das aves" da Expointer

Jeff Botega, um dos mais premiados e talentosos fotógrafos de Zero Hora e GZH, me procurou para propor um ensaio fotográfico na Expointer. O foco? Galos e galinhas, que estão de volta à feira após dois anos de ausência.

Criadora que sou (tenho nove penosas no meu sítio, que chamo de “gangue da Matilde”), aceitei na hora. O craque das lentes registrou duas dezenas de fotos (veja acima), e me enviou um texto cheio de poesia.

Com você, Jeff Botega, o mago das imagens:

Galinhas*

Há poesia nas plumagens das aves: rugas que desenham grafismos delicados, crinas que se erguem em gestos altivos, brilhos que se desdobram em cores múltiplas. Cada galo, cada galinha — New Hampshire, Sussex Arminhada, Orpington amarela, Langshan negra, Brahma perdiz, Shamo — carrega sua própria estampa, como se vestisse um traje de gala para atravessar a luz.

Após dois anos de ausência, elas retornam aos pavilhões da Expointer, protegidas por isolamento sanitário e seguras contra visitantes inesperados.

Neste espaço que une tradição e contemporaneidade, a beleza lúdica desses animais se revela em cada gesto, em cada postura altiva, em cada brilho que reluz sob o olhar atento de quem aprecia.

Meu ensaio busca capturar essa teatralidade e imponência: aves que se apresentam como personagens de um mundo silencioso, mas repleto de cor, forma e narrativa. É uma celebração da elegância, da presença e da singularidade de cada indivíduo, em instantes que revelam, acima de tudo, a magia e o encanto de suas plumagens.