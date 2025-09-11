"É comédia para chorar", diz Eduardo Bueno, o Peninha, sobre peça que narra 500 anos de corrupção no Brasil 

Peninha interpreta três corruptos na peça. Chico Lisboa / Divulgaçãp

É para rir (ou, melhor, para chorar, como diz o irreverente autor). Eduardo Bueno, o Peninha, vem aí com a peça Bra$il: Pecado Capital Superfaturado, que fala de 500 anos de corrupção no país. É neste domingo (14), às 18h, no Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre (leia mais detalhes no fim do texto).

— A peça conta a história da construção de Salvador, em 1549, da remodelação do Rio de Janeiro, em 1908, com a chegada da família real, e da criação de Brasília, na década de 1960. É tudo ladroagem e incompetência, por isso digo que é uma comédia para chorar. Faço o papel de três corruptos — conta Peninha, em atuação solo.

A primeira versão da peça (agora reescrita e ampliada) já lotou teatros na capital gaúcha, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Foz do Iguaçu e Curitiba.

Serviço

O quê: peça Bra$il: Pecado Capuital Superfaturado, com Eduardo Bueno, o Peninha

Quando: neste domingo, 14 de setembro, às 18h

Onde: no Salão de Atos da PUCR (Av. Ipiranga, 6.681 – Prédio 4, Porto Alegre)

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos

Plateia Baixa: R$ 200

R$ 200 Plateia Alta: R$ 180

R$ 180 Ingresso Promocional – Plateia Alta (mediante a doação de um livro em bom estado): R$ 120

(mediante a doação de um livro em bom estado): R$ 120 Mezanino: R$ 100