"É comédia para chorar", diz Eduardo Bueno, o Peninha, sobre peça que narra 500 anos de corrupção no Brasil 

É para rir (ou, melhor, para chorar, como diz o irreverente autor). Eduardo Bueno, o Peninha, vem aí com a peça Bra$il: Pecado Capital Superfaturado, que fala de 500 anos de corrupção no país. É neste domingo (14), às 18h, no Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre (leia mais detalhes no fim do texto).
— A peça conta a história da construção de Salvador, em 1549, da remodelação do Rio de Janeiro, em 1908, com a chegada da família real, e da criação de Brasília, na década de 1960. É tudo ladroagem e incompetência, por isso digo que é uma comédia para chorar. Faço o papel de três corruptos — conta Peninha, em atuação solo.
A primeira versão da peça (agora reescrita e ampliada) já lotou teatros na capital gaúcha, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Foz do Iguaçu e Curitiba.
Serviço
O quê: peça Bra$il: Pecado Capuital Superfaturado, com Eduardo Bueno, o Peninha
Quando: neste domingo, 14 de setembro, às 18h
Onde: no Salão de Atos da PUCR (Av. Ipiranga, 6.681 – Prédio 4, Porto Alegre)
Duração: 90 minutos
Classificação: 12 anos
Ingressos
- Plateia Baixa: R$ 200
- Plateia Alta: R$ 180
- Ingresso Promocional – Plateia Alta (mediante a doação de um livro em bom estado): R$ 120
- Mezanino: R$ 100
Descontos (meia-entrada): estudantes, 60+, pessoas com deficiência e acompanhantes, quando necessário, doadores regulares de sangue, jovens com até 15 anos, sócios do Clube do Assinante RBS (titular + 1 acompanhante). É obrigatória a apresentação do cupom na entrada no espetáculo e de documentos que comprovem o direito ao benefício; os descontos são válidos para um ingresso por documento, até o limite de 40% do total disponível no evento