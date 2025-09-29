De 1885, tradição das cavalhadas é retomada em São Francisco de Paula

Uma tradição centenária voltará a pulsar na comunidade de Cazuza Ferreira, no interior de São Francisco de Paula: a Festa das Cavalhadas, que data de 1885 no local. Depois de um hiato de seis anos, a encenação será retomada no próximo dia 4 de outubro, a partir das 9h, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - e um dia inteiro de festa (leia os detalhes no fim do texto).
Haverá 40 cavaleiros em cena, representando a luta entre mouros e cristãos. As "batalhas" serão animadas pela banda típica Real Madri.
O roteiro do espetáculo, que mistura teatro e equitação, inclui o rapto de Floripa, filha de um líder mouro. Na história, ela se apaixona por um soldado inimigo. Ao final, a vitória dos cristãos é celebrada na igreja, com o batizado de Floripa (será às 11h30min).
O evento terá sequência com almoço festivo (ingressos podem ser comprados na hora) e demonstrações de habilidade com os cavalos.
No final da tarde, os “guerreiros” se despedirão do público abanando lenços brancos em sinal de paz. À noite, a celebração será concluída com jantar típico no Salão Paroquial, apresentação do Grupo Carqueja e baile com os cavaleiros. A música será por conta d'Os Bertussi, um dos maiores conjuntos da tradição gaúcha.
Memorial das Cavalhadas
O acervo do Memorial das Cavalhadas estará em exposição ao longo do dia na Casa Paroquial, aberto ao público.
A história do evento é narrada por meio de fotos e artefatos colecionados ao longo da história, que conta também a vida do lugar, distrito de São Chico onde habitam 1.035 pessoas, segundo o IBGE, com profundas raízes históricas, sociais e culturais, incluindo as Cavalhadas e festas comunitárias.
Cazuza Ferreira
É o distrito mais ao norte de São Francisco de Paula. O acesso é pela Rota do Sol (BR-453) ou pela ERS-020, a partir da sede do município ou de Caxias do Sul. Está distante cerca de 90 quilômetros de Caxias e 122 quilômetros da cidade de São Chico.
Cazuza Ferreira é destaque quando se fala em patrimônio cultural. Além das Cavalhadas, lá está a queijaria Sopro do Minuano, dona de Indicação Geográfica - modalidade de origem Campos de Cima da Serra, selo Susaf e selo Arte para a produção do Queijo Artesanal Serrano, patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul.
Com uma altitude aproximada de 900 metros, a área de Cazuza Ferreira apresenta relevo ondulado, recortado por cursos d’águas, com predomínio de campo nativo, presença de capões de mata nativa com araucárias e campos de gado de corte.
Serviço
- O quê: Festa das Cavalhadas
- Quando: 4 de outubro de 2025, a partir das 9h
- Onde: na Praça Central de Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula
Programação
- Corridas e jogos esportivos - das 10h às 12h e das 15h às 17h, com animação da banda Real Madrid. Evento gratuito.
- Memorial Cavalhadas - visitação gratuita ao longo do dia (Casa Paroquial)
- Almoço festivo - às 12h30min no Salão Paroquial. Cardápio: churrasco, galeto, arroz branco, saladas e pão
- Jantar - às 20h no Salão Paroquial. Cardápio: churrasco, galeto, macarrão, salada e pão
- Show - Os Carquejas - às 22h30min no Salão Paroquial
- Baile - Os Bertussi, às 23h50min no Salão Paroquial
- Ingressos: R$ 40 o almoço (crianças de 7 a 10 anos pagam R$20 e menores não pagam); R$ 80 o jantar com show e baile; R$ 50 apenas show e baile
- Onde comprar: antecipados pelos telefones (54) 99997-2850 (Marcelo), (54) 99910-6342 (Célia) ou (54) 99696-6150 (Alex) ou no local