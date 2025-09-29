De 1885, tradição das cavalhadas é retomada em São Francisco de Paula

Uma tradição centenária voltará a pulsar na comunidade de Cazuza Ferreira, no interior de São Francisco de Paula: a Festa das Cavalhadas, que data de 1885 no local. Depois de um hiato de seis anos, a encenação será retomada no próximo dia 4 de outubro, a partir das 9h, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura - e um dia inteiro de festa (leia os detalhes no fim do texto).

Haverá 40 cavaleiros em cena, representando a luta entre mouros e cristãos. As "batalhas" serão animadas pela banda típica Real Madri.

O roteiro do espetáculo, que mistura teatro e equitação, inclui o rapto de Floripa, filha de um líder mouro. Na história, ela se apaixona por um soldado inimigo. Ao final, a vitória dos cristãos é celebrada na igreja, com o batizado de Floripa (será às 11h30min).

O evento terá sequência com almoço festivo (ingressos podem ser comprados na hora) e demonstrações de habilidade com os cavalos.

No final da tarde, os “guerreiros” se despedirão do público abanando lenços brancos em sinal de paz. À noite, a celebração será concluída com jantar típico no Salão Paroquial, apresentação do Grupo Carqueja e baile com os cavaleiros. A música será por conta d'Os Bertussi, um dos maiores conjuntos da tradição gaúcha.

Memorial das Cavalhadas

O acervo do Memorial das Cavalhadas estará em exposição ao longo do dia na Casa Paroquial, aberto ao público.

A história do evento é narrada por meio de fotos e artefatos colecionados ao longo da história, que conta também a vida do lugar, distrito de São Chico onde habitam 1.035 pessoas, segundo o IBGE, com profundas raízes históricas, sociais e culturais, incluindo as Cavalhadas e festas comunitárias.

Cazuza Ferreira

É o distrito mais ao norte de São Francisco de Paula. O acesso é pela Rota do Sol (BR-453) ou pela ERS-020, a partir da sede do município ou de Caxias do Sul. Está distante cerca de 90 quilômetros de Caxias e 122 quilômetros da cidade de São Chico.

Cazuza Ferreira é destaque quando se fala em patrimônio cultural. Além das Cavalhadas, lá está a queijaria Sopro do Minuano, dona de Indicação Geográfica - modalidade de origem Campos de Cima da Serra, selo Susaf e selo Arte para a produção do Queijo Artesanal Serrano, patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul.

Com uma altitude aproximada de 900 metros, a área de Cazuza Ferreira apresenta relevo ondulado, recortado por cursos d’águas, com predomínio de campo nativo, presença de capões de mata nativa com araucárias e campos de gado de corte.

Serviço

O quê: Festa das Cavalhadas

Festa das Cavalhadas Quando: 4 de outubro de 2025, a partir das 9h

4 de outubro de 2025, a partir das 9h Onde: na Praça Central de Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula

Programação