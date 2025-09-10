Concurso do Espumante Brasileiro bate recorde de amostras e de vinícolas

O espumante brasileiro não perde em nada para bebidas produzidas na Europa. Concurso do Espumante Brasileiro / Divulgação

O Concurso do Espumante Brasileiro chega à sua 14ª edição celebrando dois recordes históricos: 519 amostras inscritas e a participação de 101 vinícolas, o maior número já registrado desde a criação do evento.

Realizado pela Associação Brasileira de Enologia (ABE), o campeonato borbulhante ocorre de 23 a 26 de setembro, em Garibaldi, na Serra, reunindo rótulos de diferentes regiões produtoras: Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Único concurso dedicado exclusivamente ao espumante produzido no Brasil, o evento reforça a diversidade e a qualidade da bebida nacional - melhor do que muita champanhe francesa.

Para o presidente da ABE, enólogo Mário Lucas Ieggli, o concurso é um reflexo da evolução técnica e da ousadia das vinícolas.

É uma vitrine para mostrar ao Brasil e ao mundo o nível de qualidade que as vinícolas brasileiras alcançaram, fruto de muito trabalho, pesquisa e dedicação. MÁRIO LUCAS IEGGLI Presidente da ABE

As degustações serão às cegas, conduzidas por um corpo de jurados especializado, integrado por enólogos, sommeliers e jornalistas do setor.

Uma das atrações será o Prêmio Destaque Sabre de Ouro, concedido ao espumante que se sobressair entre os que conquistarem Medalha de Ouro e as melhores medianas.

Jantar de premiação

O grande momento do Concurso do Espumante Brasileiro será o jantar de premiação, marcado para o dia 26 de setembro, no Plaza Boulevard Convention Vale dos Vinhedos, em Garibaldi – a Capital Brasileira do Espumante.

Na ocasião, serão revelados os rótulos vencedores desta edição histórica.

O Concurso do Espumante Brasileiro tem como propósito reconhecer e valorizar a qualidade dos espumantes elaborados no Brasil, estimulando a inovação e fortalecendo a imagem do produto tanto no mercado interno quanto no cenário internacional. Além das tradicionais medalhas, os rótulos premiados poderão ostentar selos oficiais fornecidos pela ABE, agregando valor e visibilidade diante dos consumidores.

Serviço