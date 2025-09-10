Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Na Serra
Notícia

Concurso do Espumante Brasileiro bate recorde de amostras e de vinícolas

Realizado pela Associação Brasileira de Enologia, o campeonato borbulhante ocorre de 23 a 26 de setembro, em Garibaldi

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS