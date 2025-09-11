Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Apoio financeiro
Notícia

Compositores de Pelotas criam vaquinha para ir ao Rio de Janeiro disputar samba-enredo da Portela

Vale lembrar que a iniciativa não conta com investimento do poder público

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS