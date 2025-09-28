Como a balada 50+ nascida em Porto Alegre conquistou Sampa

Nascida em Porto Alegre em 2023, do desejo de dois amigos de criar uma balada voltada ao público 50+ (até então preterido), a Gudinaite conquistou São Paulo. Sou testemunha: na última sexta-feira (26), estive na festa comandada por Patricia Parenza e Diego de Godoy na capital paulista. A dupla lotou a Birds House, no bairro Pinheiros, com uma baita celebração disco.

Preciso dizer: é impossível ficar parada e não se deixar contagiar pela energia do evento, que tem ingressos esgotados por onde passa (não apenas na terra da garoa). Quando Patricia assume as pickups, a turma vêm abaixo ao som de clássicos dos anos de 1970.

Com 370 mil seguidores no Instagram e a máxima de que é preciso "envelhecer sem pirar" (com conteúdos sobre menopausa), a jornalista atrai olhares, curiosidade e admiração. É uma mulher grande, um mulherão em todos os sentidos, que se reinventou na carreira e na vida (aprendeu a ser DJ depois dos 50).

A "gringa" da Serra, nascida em Caxias do Sul, veste-se de brilhos e paetês e encanta a turma de cabelos platinados que já tinha se aposentado das pistas de dança.

A maioria não se identifica com as músicas, os horários e a falta de conforto dos ajuntamentos das novas gerações. A saída na noite acabava resumida a jantares, cineminha, teatro, shows e barzinhos.

Ao lado de Diego, cineasta e publicitário que já atuava como DJ na capital gaúcha, a Gudinaite virou o jogo (assim como a Baila Comigo, de Katia Suman, outro fenômeno do gênero). Começou de mansinho, em solo porto-alegrense e, aos poucos, foi se espraiando pelo Brasil. Em São Paulo, já é tradição.

Não tem erro: a festa começa cedo (entre 19h e 20h), em locais com boa comida e bebida, muitas vezes com mesas e cadeiras, e toca apenas músicas de discoteca que fizeram sucesso nos anos de 1970 e 80 (de "I Will Survive”, de Gloria Gaynor, a "Dancing Queen", do ABBA).

Patricia e Diego costumam ter a participação de dançarinos, drags queens e convidados especiais. No Rio, é Nelsinho Motta. Em Sampa, a mais recente atração, na última sexta, foi Consuelo Blocker, filha da papisa da moda Constanza Pascolato.

É uma forma de ampliar o interesse do público local e atrair ainda mais habitués — não só 50+, diga-se de passagem.

Há "penetras" na festa. Embora a turma madura seja maioria, qualquer pessoa pode entrar e cair na dança, inclusive "quarentões" e "quarentonas" como eu. Virei fã.

Espumante Gudinaite

Felipe Arcas / Divulgação

A festa cresceu tanto, que ganhou até um rótulo personalizado de espumante. Para isso, a Gudinaite fechou parceria com a Vinícola Delta do Jacuí, de Porto Alegre.

— É uma vinícola pequena, uma delícia. No ano que vem, teremos vários outros produtos que estou desenvolvendo — conta Patricia.

A espumante é vendida na balada.

Agenda

Recife - 4 de outubro - Frege

4 de outubro - Frege Belo Horizonte - 10 de outubro - Rust Music Bar

10 de outubro - Rust Music Bar Porto Alegre - 18 de outubro - 300 Cosmo Dining Room

Rio de Janeiro - 25 de outubro - Vista Bar

25 de outubro - Vista Bar Porto Alegre - 8 de novembro - Encouraçado Butikin

São Paulo - 15 de novembro - Club A

15 de novembro - Club A Florianópolis - 22 de novembro - John Bull

22 de novembro - John Bull Brasília - 29 de novembro - Salão A Clube AABB

Para saber mais, siga @gudinaite.festa no Instagram.