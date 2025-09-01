Com vista para o Guaíba, Café Iberê reabre sob nova direção

Tem novidade na Fundação Iberê, à beira do Guaíba, em Porto Alegre, e vai além da arte. Fechado desde o final de junho, o Café Iberê voltou a operar, agora sob nova direção. O espaço é administrado pelos mesmos empresários à frente do Café da Catedral, destino turístico da cidade que virou sucesso de público.

Letícia Huff e Rogério Prigol foram convidados por Emilio Kalil, superintendente do centro cultural, para a missão de reabilitar o lugar e transformá-lo em um novo ponto de encontro. A dupla aceitou o desafio sem pestanejar.

— Não pensamos duas vezes. É um lugar incrível, conectado ao Guaíba e à cultura de Porto Alegre. Tem um potencial imenso. A gente acredita que pode fazer aqui o que fizemos na Catedral — diz Letícia.

O novo espaço terá capacidade para 40 pessoas no salão interno e ao menos outras 50 na área externa, de frente para o pôr do sol mais bonito do Brasil (é ou não é?!).

— O Café da Catedral nasceu do desejo de resgatar o Centro Histórico como palco de convivência. Assumir o Café Iberê é reafirmar esse propósito. Queremos estar presente nos lugares onde a cultura pulsa — destaca a empresária.

Por enquanto, o espaço está funcionando no formato de "soft opening" (algo como "abertura suave"), em fase de testes e adaptações. Estive lá neste último domingo (31) e já aviso: vale a visita, especialmente no fim de tarde. Há cafés, drinques, vinho, espumante, pratos e petiscos (provei corquetas de carne de panela e dadinhos de tapioca, ambos excelentes).

A reinauguração oficial será no dia 10 de setembro, com um mundo de ideias pela frente.

— Queremos ter DJ, instalar ombrelones coloridos, criar eventos interessantes e ampliar o cardápio — conta Rogério.

Detalhe: o chef Matheus Machado Monteiro (que comanda a operação no Café da Catedral) já está desenvolvendo um menu sob medida para o novo espaço. Ele terá pegada artística inspirada na arte contemporânea e, claro, no artista que dá nome à casa, Iberê Camargo.

Serviço