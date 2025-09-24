Com telões de led e chimarrão ao redor do mundo, orla do Guaíba terá "A Hora do Mate"

Mais do que infusão, o chimarrão é partilha e conexão. É, também, símbolo de uma terra ao sul do mundo que se orgulha de suas raízes. Nada mais justo, então, do que celebrar o “amargo” com mateada, música e festa.

No próximo dia 11 de outubro, Porto Alegre recebe A Hora do Mate, um baita evento - 100% gratuito - à beira do Guaíba.

Idealizado por Ernesto Fagundes e a produtora cultural Joka Alovisi, com a parceria de Neto Fagundes e Ricardo Koech, o encontro vai transformar a área ao lado da Usina do Gasômetro em uma grande roda de chimarrão — presencial e virtual. Telões de led vão transmitir em tempo real mateadores de todo o mundo.

— O chimarrão é mais do que uma bebida: é rito, é símbolo. A cuia que passa de mão em mão aproxima olhares e cria silêncio para que a palavra nasça. É a única bebida no mundo que não se vende, apenas se compartilha. Um gesto ancestral que, à beira do Guaíba, se transforma em encontro, em cultura e em memória viva do nosso povo — reflete Ernesto.

A programação incluirá shows, espaços gastronômicos, brincadeiras para as crianças e espaço com curiosidades sobre como a bebida no porongo moldou a identidade gaúcha.

— A ideia do evento nasceu em uma roda de mate minha com o Ernesto, quando percebemos que precisávamos celebrar a grandeza dessa tradição. É nosso cachimbo da paz, a conexão mais humana que existe — resume Joka.

O encontro tem apoio do governo do Estado e da prefeitura de Porto Alegre.

Homenagem

A partir das 11h do dia 11 de outubro, um sábado, o público poderá chegar com cadeiras, cangas e mate para se somar à grande roda ao lado da Usina. A função vai até o fim da tarde.

Entre os pontos altos, estão uma homenagem a Luis Fernando Verissimo, falecido em agosto.