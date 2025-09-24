Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Doce amargo
Notícia

Com telões de led e chimarrão ao redor do mundo, orla do Guaíba terá "A Hora do Mate"

Evento gratuito ao lado da Usina do Gasômetro contará com shows, espaços gastronômicos e brincadeiras para as crianças, entre outras atividades

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS