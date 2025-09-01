Com telas, esculturas e cartuns, Estância da Arte é a minha dica na Expointer

Expointer também é cultura. Com o tema Traços da Tradição, o espaço Estância da Arte chega à quinta edição na feira. É de tirar o chapéu, literalmente. Neste ano, a expectativa dos organizadores é de que 40 mil pessoas visitem o local.

Estive lá no último sábado (30) e gostei do que vi. Vai por mim: vale conhecer (veja os detalhes sobre como visitar no fim do texto).

São 50 obras em exibição, em um espaço acessível, com curadoria do pintor Marciano Schmitz e participação de sete artistas, de cidades como São Gabriel, Uruguaiana, Alegrete e São Luiz Gonzaga (gente com conhecimento de causa). A mostra conta, também, com a arte porteña de Dario Mastrosimone, pela primeira vez no evento, com seus traços impressionistas.

Veja um vídeo do local

É o maior número de trabalhos de todas as edições, metade deles produzida com exclusividade para a exposição. Há pinturas, esculturas e até cartuns, uma das novidades de 2025, com a presença ilustre do cartunista Santiago e seu traço bem humorado.

— A cada ano, procuramos trazer algo novo. É um espaço para celebrar a cultura campeira nas mais diversas expressões artísticas — diz Daniel Henz, à frente do projeto.

A diversidade vale para as técnicas e os materiais usados e também para os temas, como a presença feminina no campo, retratada com maestria pela pintora Márcia Bastos.

Os artistas

Carlito Bicca: O artista plástico e fotógrafo é de São Gabriel e seus trabalhos têm estilo expressionista. Além do campo e da lida da pecuária, suas inspirações vem de viagens simbólicas pelo mundo.

Cristiano Ramos Alves: Nascido em Uruguaiana, o artista autodidata traz à exposição estilo figurativo nas suas obras. A origem do gaúcho e sua história são temas centrais em suas obras.

Dario Mastrosimone: O desenhista e pintor, natural de Buenos Aires, na Argentina expõe o seu trabalho para o Brasil pela primeira vez na mostra Traços da Tradição retratando as paisagens do seu País.

Derli Vieira da Silva (Chapéu Preto): Escultor, de Alegrete, é conhecido por suas obras que refletem a cultura gaúcha. Tem peças expostas no Brasil e no exterior, é celebrado por sua técnica única e criações de proporções monumentais.

Márcia Bastos: De São Luiz Gonzaga, é professora de pintura, trabalha com o estilo figurativo e fez questão de incluir mulheres em todas as suas criações, além de abordar também o uso da tecnologia no campo.

Santiago: Cartunista e cronista, é natural de Santiago do Boqueirão e traz o cartum pela primeira vez à exposição. Trará para a Feira um olhar sobre o universo campeiro, incluindo o personagem Taurino.

Sérgio Coirolo: É escultor, pintor e trabalha com impressionismo em suas obras. Gaúcho, formado em Arquitetura e Belas Artes, possui obras em várias cidades, incluindo bustos e monumentos.

O curador

Em mais uma edição, o Estância da Arte conta com a curadoria de Marciano Schmitz. Nascido em Novo Hamburgo, ele começou a trajetória com a arte aos 14 anos, quando se inscreveu no atelier livre do Instituto de Belas Artes.

Aos 18 anos, ingressou na então Faculdade de Licenciatura em Desenho e Plástica da Feevale. Nos anos 70, participou da fundação de movimentos artísticos na região. Na década seguinte, ingressou na arte Sacra e, nos anos de 1990, participou de ateliers em Florença, na Itália.

A partir da virada do século, aprofundou-se no mundo campeiro a partir de temas como a vida do gaúcho e o nativismo. Além de ser responsável pelo trabalho cuidadoso de escolha dos artistas, suas obras estarão em exposição em um espaço especialmente dedicado a ele.

Como visitar

A exposição Traços da Tradição fica no espaço Estância da Arte, com entrada gratuita para visitantes da Expointer

Estará aberta ao público durante o período da feira, até 7 de setembro, das 8h às 20h

É fácil de encontrar: fica no Pavilhão Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil (no mesmo lugar dos anos anteriores)

Programação especial

01/09 (segunda-feira)

Manhã:

Mediação em Libras para a Escola Estadual Especial Keli Meise Machado (NH)

Tarde:

Mediação com guias videntes para a Associação Dos Deficientes Visuais de Novo Hamburgo - ADEVIS-NH

02/09 (terça-feira)

Manhã:

Pintura de obras ao vivo. Artistas: Carlito Bicca e Márcia Bastos

Mediação com guias videntes para a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul - FADERS

Tarde:

Mediação em Libras para a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul - FADERS

03/09 (quarta-feira)

Manhã:

Mediação em Libras para a Escola Estadual Especial Padre Réus de Esteio

Tarde:

Mediação com guias videntes para a Associação de Pessoas Cegas e com Baixa Visão do Rio Grande do Sul - ACERGS

04/09 (quinta-feira)

Tarde:

Mediação com guias videntes para a Associação dos Deficientes Visuais de Canoas - ADEVIC

05/09 (sexta-feira)

Manhã e tarde:

Chimarrão com os artistas Carlito Bicca, Cristiano Ramos Alves, Dario Mastrosimone, Derli Vieira da Silva (Chapéu Preto), Márcia Bastos, Santiago e Sérgio Coirolo e o curador Marciano Schmitz.

06/09 (sábado)

Manhã:

Pintura de obras ao vivo. Artistas: Carlito Bicca, Cristiano Ramos Alves e Dario Mastrosimone

dedicado a ele.

Acessibilidade

Uma obra de cada artista terá prancha tátil, com reproduções em relevo e textura para serem compreendidas por pessoas cegas. As esculturas também poderão ser tocadas por pessoas com deficiência visual. Os trabalhos contarão ainda com um QR code que direciona para um vídeo sobre a obra com tradução em Libras.

A exposição contará ainda com audiodescrição das obras e os arquivos de áudio estarão em MP3, disponíveis ao público. Além disso, o espaço contará ainda com acessibilidade física, mediação em Libras, além de guia videntes.

