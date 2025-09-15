Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

130 anos
Notícia

Com restauro de 4 mil itens atingidos pela enchente, projeto preserva memória do Pão dos Pobres

Está em curso, também, a segunda etapa da restauração das fachadas internas do centenário prédio

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS