Com participação especial da filha e histórias da carreira, Thedy Corrêa faz show solo em Porto Alegre

Thedy com a filha, Stella, que também é artista, formada em NY Thedy Correa / Arquivo pessoal

Thedy Corrêa, vocalista da banda Nenhum de Nós, vem aí com o show Minha História. O projeto solo mistura músicas e bate-papo, com Thedy relembrando fatos marcantes e bastidores da carreira.

A cereja do bolo será a participação de uma convidada mais do que especial (e talentosa): Stella Miranda, filha do cantor. Ela fez curso de teatro com Zé Adão Barbosa, estudou piano e cursou artes dramáticas em Nova York. Nos últimos anos, como cantora, lançou vários singles (espia/ouve aqui).

— Consegui convencê-la a participar. Ela não costuma fazer isso, porque acredita que as pessoas vão ao show para me ver. Mas eu pedi, e ela aceitou. Vai estar comigo cantando algumas canções. Será um show intimista, bem próximo do público, em um teatro muito bacana — diz Thedy, que tocará violão e piano.

A apresentação terá a parceria do guitarrista Estevão Camargo, integrante da Nenhum de Nós, e será repleta de histórias afetivas.

— Vou contar um pouco da minha trajetória. As músicas serão entremeadas por essas falas, e o cenário vai mostrar algumas fotos antigas — conta Thedy.

Serão quatro sessões, a partir desta quinta-feira (2) até o próximo domingo (5), no Teatro de Câmara Túlio Piva (leia os detalhes abaixo).

Vai por mim: imperdível.

Thedy em carreira solo. Thedy Corrêa / Divulgação

Serviço

O quê: show Minha História, de Thedy Corrêa

show Minha História, de Thedy Corrêa Quando: desta desta quinta-feira, 2 de outubro, até domingo, 5 de outubro; de quinta a sábado, às 21h, e, no domingo, às 20h

desta desta quinta-feira, 2 de outubro, até domingo, 5 de outubro; de quinta a sábado, às 21h, e, no domingo, às 20h Onde: no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575, Cidade Baixa), em Porto Alegre

no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575, Cidade Baixa), em Porto Alegre Ingressos: em sympla.com.br (basta clicar aqui)