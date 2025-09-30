Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Imperdível
Notícia

Com participação especial da filha e histórias da carreira, Thedy Corrêa faz show solo em Porto Alegre

"Minha História", do vocalista da Nenhum de Nós, terá quatro sessões a partir desta quinta-feira (2) no Teatro de Câmara Túlio Piva

