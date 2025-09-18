Com música, teatro, literatura e cinema, Porto Alegre recebe o Festival Cultural Moinhos 

Porto Alegre está prestes a receber um evento inédito, que une música, teatro, cinema e literatura. É o Festival Cultural Moinhos: Arte, Saúde e Cultura, no Teatro Simões Lopes Neto, de 24 a 27 de setembro.

Promovido pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento, o encontro vai homenagear Martha Medeiros, patrona da Feira do Livro da Capital. A escritora será celebrada na noite de abertura, na próxima quarta-feira (24), com a peça Tudo que Eu Queria Te Dizer.

Vai por mim: é imperdível. Estrelado por Ana Beatriz Nogueira, o espetáculo é uma adaptação do livro homônimo de Martha e já lotou teatros Brasil afora. Na peça, Ana Beatriz se desdobra na pele de seis mulheres, que questionam temas como amor, rejeição, saudade, ética e desejo (veja os detalhes no fim do texto).

A programação terá, ainda, a Orquestra Theatro São Pedro tocando trilhas de clássicos do cinema gaúcho, a gaita de Renato Borghetti em um encontro com Luiz Marenco e o Grupo Tholl com uma releitura para a obra de João Simões Lopes Neto.

Detalhe: no início de cada uma das quatro noites, haverá entrevistas com os realizadores, para estimular o debate, o diálogo e a troca de ideias - algo que anda em falta.

Toda a renda da bilheteria (veja informações sobre ingressos no fim do texto) será convertida em doações para instituições atendidas pelo Instituto Moinhos Social.

Programação

Todas as atrações do festival ocorrem no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1.089, Centro Histórico), entre os dias 24 e 27 de setembro. Confira:

Tudo Que Eu Queria Te Dizer

24 de setembro, 21h

Ana Beatriz Nogueira no palco. Ana Carolina Fernandes / Divulgação

O espetáculo “Tudo que Eu Queria Te Dizer" — adaptação do livro homônimo de Martha Medeiros — teve carreira longa na década passada, encantando plateias em todo o Brasil e projetando a atriz super premiada Ana Beatriz Nogueira. O solo revisita as cartas femininas que compõem o best-seller da autora gaúcha. Ana Beatriz se desdobra na pele de seis mulheres de universos completamente distintos e que questionam temas como amor, rejeição, saudade, ética e desejo.

Classificação etária: 14 anos

Clássicos do Cinema Gaúcho com a Orquestra Theatro São Pedro

25 de setembro, 21h

Evandro Matté, maestro da OSTP. Vitoria Proença / Divulgação

Toda história de um povo precisa ser vista, narrada e ouvida. Com a história do nosso Estado, não poderia ser diferente. Neste espetáculo, as cenas mais marcantes do cinema gaúcho ganham vida no palco, embaladas pela grandiosidade da Orquestra Theatro São Pedro, sob regência do maestro Evandro Matté.

Uma viagem sonora única com os clássicos do cinema gaúcho, em uma releitura contemporânea de trilhas de produções como O tempo e o vento (Jayme Monjardim), O Quatrilho (Fábio Barreto), Diário de um Novo Mundo (Paulo Nascimento), Coração de Luto (filme baseado na história de Teixerinha), O Homem que Copiava (Jorge Furtado) e Verdes Anos (Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil).

Classificação etária: livre

Renato Borghetti encontra Luiz Marenco

26 de setembro, 21h

Dois dos maiores ícones da música gaúcha se encontram no coração de Porto Alegre para celebrar a alma do pampa. Borghettinho, mestre em mesclar folclore e modernidade, e Luiz Marenco, um dos músicos nativistas mais respeitados do Brasil, unem suas histórias em um espetáculo único.

Juntos, somam mais de 50 obras que traduzem a força, os valores e os costumes do nosso povo. Uma viagem sonora que atravessa a tradição e o contemporâneo, permitindo que a plateia sinta o verdadeiro espírito do Rio Grande do Sul pulsando no palco.

Classificação etária: livre

Grupo Tholl – Lendas do Sul

27 de setembro, 21h

Tholl em "Lendas do Sul". Juliano Kirinus / Divulgação

Nossa história é repleta de lendas, folclores e mitologias. São narrativas que povoam o nosso imaginário e falam das nossas fantasias, mas também da nossa verdade. Este espetáculo é uma forma lúdica, corporal e intensa de contar estes mitos fundantes. Lendas do Sul é uma montagem que aproxima a obra de João Simões Lopes Neto à arte circense do Grupo Tholl.

Um mundo fantástico e imaginário de conflitos que se mostram extremamente atuais em cada uma delas. M’boitatá, A Salamanca do Jarau e O Negrinho do Pastoreio inspiram uma releitura na ótica da linguagem corporal e circense, proporcionando imagens impactantes e trazendo a essência de cada lenda. Aproximando épocas e comprovando que somos os mesmos.

Classificação etária: livre

Ingressos

De R$ 50 e R$ 200 e podem ser adquiridos pelo site www.festivalmoinhos.com.br

Quem viabiliza