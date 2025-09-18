Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Cultura
Notícia

Com música, teatro, literatura e cinema, Porto Alegre recebe o Festival Cultural Moinhos 

Evento ocorre de 24 a 27 de setembro, no Teatro Simões Lopes Neto, com homenagem a Martha Medeiros

