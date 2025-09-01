Com mostra histórica de chapéus de época, Jockey Club do RS sediará evento de design 

Clássico de Porto Alegre, o Jockey Club do Rio Grande do Sul vai sediar um evento com expoentes da moda, da joalheria e da decoração — e a cereja do bolo: uma exposição de chapéus de época, famosos nas disputas de turfe.

A feira da Open Design Independente será no próximo fim de semana, nos dias 6 e 7 de setembro, com entrada franca. É uma ótima oportunidade, também, para conhecer o local, famoso pelas corridas de cavalos.

O Jockey completa 118 anos no domingo (7), com a tradicional prova Protetora do Turfe (leia mais abaixo).

Pensada sob medida para a ocasião, a programação é uma forma de destacar o potencial cultural do espaço.

— Ocupar o Jockey com design é uma necessidade e quase uma redundância em um ambiente desenhado com tanta maestria, um diálogo importante que relembra o potencial estético desse prédio que é obra do modernismo — diz Camila Farina, fundadora e curadora da Open Design Independente.

A intenção é utilizar diferentes ambientes, como o salão panorâmico, com vista para o Guaíba e a pista de corrida.

Protetora do Turfe

O Grande Prêmio Protetora do Turfe é uma das principais corridas do Estado. A prova será disputada em 7 de setembro, data da fundação da entidade pioneira em corrida de cavalos em Porto Alegre, a "Sociedade Protetora do Turfe", criada em 1905, que originou o clube atual.

Para o presidente do Jockey Club, esta união com a Open Design Independente representa um novo momento.

O evento reafirma o papel do Jockey como espaço de elegância, criatividade e pertencimento para a sociedade gaúcha. GIL IRALA Presidente do Jockey Club do RS

Serviço

O quê: Feira Open Design Independente no Jockey Club do Rio Grande do Sul

Quando:

Dia 6 de setembro (sábado), no 4º andar, no salão Amarelo, das 11h às 20h; palestras sobre moda e estilo de vida das 14h às 17h

Dia 7 de setembro (domingo), feira das 11h às 19h; corrida na pista e inúmeras atrações no clube

Onde: o Jockey Club do Rio Grande do Sul fica na Avenida Diário de Notícias, 750 - Cristal, Porto Alegre. Tem estacionamento gratuito no local