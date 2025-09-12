Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Caio F.
Notícia

Com k7 de Adriana Calcanhotto antes da fama, sarau musical revela acervo de Caio Fernando Abreu

 Sarau Meus Discos e Nada Mais, da jornalista Bruna Paulin, vai celebrar aniversário de 77 anos do escritor na PUCRS, em evento gratuito

