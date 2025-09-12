Com k7 de Adriana Calcanhotto antes da fama, sarau musical revela acervo de Caio Fernando Abreu

Se estivesse vivo, Caio Fernando Abreu estaria completando 77 anos nesta sexta-feira (12). Para rememorar o escritor gaúcho, o Sarau Meus Discos e Nada Mais, da jornalista Bruna Paulin, vai trazer à tona, na próxima terça (16), em Porto Alegre, o "baú musical" do autor.

Realizada no acervo da Delfos - Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS, a pesquisa revela algumas raridades do espólio de Caio. Entre elas, está uma fita demo da cantora gaúcha Adriana Calcanhotto antes da fama.

— Foi uma surpresa. Conversando com o pessoal da PUCRS, decidimos construir um projeto sobre música para o aniversário do Caio. Geralmente, o que se tem são eventos envolvendo literatura e teatro, mas ele guardava um acervo riquíssimo em discos e fitas. Quando vi a caixa com tudo dentro, quase enlouqueci — conta Bruna.

Chamado de "A Discoteca de Caio F" o sarau terá a jornalista no comando, com as participações do escritor Fred Linardi e da professora Fernanda Borges e intervenções musicais da DJ Garota Vinil (tocando as músicas que farão parte da conversa) e de Camila Lemos (que dará canja cantando Billie Holiday e Nina Simone, cantoras que Caio amava). Será um encontro gratuito e aberto ao público, no Auditório da Escola de Humanidades da PUCRS (leia os detalhes abaixo).

A ideia, segundo Bruna, é falar do tema, ouvir canções e comentar cada uma delas, todas relacionadas à história do autor de Morangos Mofados.

No caso de Adriana, os dois frequentavam os mesmos círculos, e a fita (uma antiga gravação caseira) tem o telefone da cantora escrito à caneta: "(0512) 31-8225 - POA". São seis músicas: Ultrapassagem (composição em parceria com Maria Helena Weber), Canção, Implacável, Mortaes (assim mesmo, com "e"), Coração Crepom e Vinheta Neon.

— Na época, era muito comum entre os artistas distribuir ou vender fitas demo. Essa gravação da Adriana, apesar de amadora, está em excelente condição e ainda dá para ouvi-la com sotaque porto-alegrense — diz Bruna, lembrando que Caio chegou a citar a cantora em um de seus textos, mencionando a composição Minha Música, do disco Fábrica de Poema, de 1994 (Caio morreria dois anos depois, vitima de HIV).

O disco de Nara que pertenceu a Caio F. Bruna Paulin / Divulgação

Outra raridade no acervo é um disco de Nara Leão, autografado pela artista em 1987. A dedicatória diz assim:

"Para Caio Fernando Abreu

Fiquei emocionada com o que falou de mim e a respeito do meu disco. Obrigada, é o que posso dizer. Meu abraço.

Rio, Outubro de 1987"

Essa e outras histórias estarão no roteiro. Parte do acervo de Caio estará exposto na entrada do sarau.

Serviço

O quê: Sarau Meus Discos e Nada Mais – A Discoteca de Caio F

Sarau Meus Discos e Nada Mais – A Discoteca de Caio F Quando: 16 de setembro, terça-feira, às 19h30min

16 de setembro, terça-feira, às 19h30min Onde: no Auditório da Escola de Humanidades da PUCRS (Campus da PUCRS, na Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 9)

no Auditório da Escola de Humanidades da PUCRS (Campus da PUCRS, na Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 9) Quanto: entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço

Sobre o Sarau

Bruna e Brigitte, que mandou avisar que também gosta de ouvir música. Tiago Coelho / Divulgação

O Sarau Meus Discos e Nada Mais é uma ação que integra o projeto A História do Disco, criado pela jornalista, artista e pesquisadora musical Bruna Paulin.

Inicialmente lançado como podcast, atualmente o projeto reúne ações de pesquisa musical, curadoria, programação e produção de eventos, produção de conteúdo e o programa.