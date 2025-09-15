Com gaita e tudo, samba gaúcho avança para a semifinal da disputa pelo samba-enredo da Portela

O grupo de compositores gaúchos que defende o Samba dos Lanceiros segue fazendo história no carnaval carioca. Após a apresentação no último domingo (14), em Madureira, no Rio de Janeiro, o resultado divulgado nesta segunda-feira (15) confirmou a classificação para a semifinal do concurso do samba-enredo da Portela.
Ainda será preciso passar por mais duas etapas, mas já é uma baita vitória.
A obra representa o Rio Grande do Sul na disputa do enredo “O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto de Madureira”, tema oficial da escola para o Carnaval de 2026. Entre os mais de 30 sambas inscritos, nove seguem na briga pela vaga na grande final, marcada para o dia 26 de setembro, no Portelão.
O Samba dos Lanceiros é assinado por Daiane Molet, Anderson Xilico, Chico Professor, Fagner Presidente, Fred Feijó, Marcéle Salles e Maninho Veiga.
Concebida e gravada no Rio Grande do Sul, a composição traz elementos da cultura local, como expressões típicas gaúchas e a sonoridade da gaita, que se mistura à tradição portelense.
Esse encontro de referências reforça a proposta do enredo e marca a inédita chegada à semifinal de um dos concursos mais prestigiados do carnaval carioca.
Para a compositora Daiane Molet, o momento é de orgulho e gratidão:
— É um sonho ver tudo que está acontecendo. Vamos seguir firmes representando o nosso povo e principalmente a nossa gente preta do Rio Grande do Sul.
Superação e sacrifício
A trajetória também é marcada por histórias pessoais de sacrifício. Um dos cantores de apoio, Rycardo Ortyz, chegou a pedir demissão do emprego de segurança de um supermercado em Pelotas para realizar o sonho de cantar na quadra da Portela.
Sem condições de viajar de avião, ele encarou mais de 33 horas de ônibus até o Rio de Janeiro para subir ao palco da Majestade do Samba.
— Valeu a pena. Estou muito emocionado. Realizei um sonho de infância — comemorou o cantor.
Rumo à semifinal
A semifinal será disputada no próximo domingo (21), novamente na quadra da Portela, em Madureira.
Para isso, o grupo de Pelotas segue com vaquinha virtual ativa. A ação é fundamental para custear transporte, hospedagem, alimentação e cachês dos músicos que levam o nome do Rio Grande do Sul até o berço do samba carioca.
Além da vaquinha, o grupo busca apoio de empresas para auxiliar na logística das viagens.
Conheça a letra do samba semifinalista
Samba dos Lanceiros*
Negrinho, alumia o breu da noite
Revela o filho de Sakpatá,
Navega nas águas, sacode a palha
Abraça o rincão, destino do Ifá
Baila a coroa, bate folha e tambor
Custódio peleia é achego da cor
Desata a diferença, amarra o entrevero
A negritude firma ponto no cruzeiro
Alupo! Sobre o solo do sagrado
A nação firma o ponto no Mercado
Toca o sino no terreiro
Pro batuque começar
Chama a reza tamboreiro... ayan, ilú, bata
Bate cabeça pra saudar teu orixá
Dança na roda de Bará a Oxalá
No pago onde o minuano assovia
Troveja o couro no afago da mão preta
Compasso da caninha, maçaquaia e cantiga
Guia os passos do cortejo calhambola
Resiste na fé, em ritos de arte
Ergue o estandarte e estampa o grito
Ecoa no 20! De Palmares aos pampas
Meu guri, na querência negra te lança
Voa… com a Portela ao apogeu
Luz da tua vela
A iluminar e coroar o povo teu!
Majestade da minha vida, traz axé e vai na ginga
Faz façanha com seu manto branco e azul
Batuqueira bota a cara na avenida
É gente preta do Rio Grande do Sul
* Composição: Daiane Molet, Anderson Xilico, Chico Professor, Fagner Presidente, Fred Feijó, Maninho Veiga e Marcéle Sàlles
* Intérpretes: Igor Sorriso e Renan Ludwig