Com gaita e tudo, samba gaúcho avança para a semifinal da disputa pelo samba-enredo da Portela

A turma de Pelotas com a bandeira do RS na quadra da escola de Madureira. Samba dos Lanceiros / Divulgação

O grupo de compositores gaúchos que defende o Samba dos Lanceiros segue fazendo história no carnaval carioca. Após a apresentação no último domingo (14), em Madureira, no Rio de Janeiro, o resultado divulgado nesta segunda-feira (15) confirmou a classificação para a semifinal do concurso do samba-enredo da Portela.

Ainda será preciso passar por mais duas etapas, mas já é uma baita vitória.

A obra representa o Rio Grande do Sul na disputa do enredo “O Mistério do Príncipe do Bará – A oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto de Madureira”, tema oficial da escola para o Carnaval de 2026. Entre os mais de 30 sambas inscritos, nove seguem na briga pela vaga na grande final, marcada para o dia 26 de setembro, no Portelão.

O Samba dos Lanceiros é assinado por Daiane Molet, Anderson Xilico, Chico Professor, Fagner Presidente, Fred Feijó, Marcéle Salles e Maninho Veiga.

Concebida e gravada no Rio Grande do Sul, a composição traz elementos da cultura local, como expressões típicas gaúchas e a sonoridade da gaita, que se mistura à tradição portelense.

Esse encontro de referências reforça a proposta do enredo e marca a inédita chegada à semifinal de um dos concursos mais prestigiados do carnaval carioca.

Para a compositora Daiane Molet, o momento é de orgulho e gratidão:

— É um sonho ver tudo que está acontecendo. Vamos seguir firmes representando o nosso povo e principalmente a nossa gente preta do Rio Grande do Sul.

Superação e sacrifício

A trajetória também é marcada por histórias pessoais de sacrifício. Um dos cantores de apoio, Rycardo Ortyz, chegou a pedir demissão do emprego de segurança de um supermercado em Pelotas para realizar o sonho de cantar na quadra da Portela.

Sem condições de viajar de avião, ele encarou mais de 33 horas de ônibus até o Rio de Janeiro para subir ao palco da Majestade do Samba.

— Valeu a pena. Estou muito emocionado. Realizei um sonho de infância — comemorou o cantor.

Rumo à semifinal

A semifinal será disputada no próximo domingo (21), novamente na quadra da Portela, em Madureira.

Para isso, o grupo de Pelotas segue com vaquinha virtual ativa. A ação é fundamental para custear transporte, hospedagem, alimentação e cachês dos músicos que levam o nome do Rio Grande do Sul até o berço do samba carioca.

Além da vaquinha, o grupo busca apoio de empresas para auxiliar na logística das viagens.

Conheça a letra do samba semifinalista

Samba dos Lanceiros*

Negrinho, alumia o breu da noite

Revela o filho de Sakpatá,

Navega nas águas, sacode a palha

Abraça o rincão, destino do Ifá

Baila a coroa, bate folha e tambor

Custódio peleia é achego da cor

Desata a diferença, amarra o entrevero

A negritude firma ponto no cruzeiro

Alupo! Sobre o solo do sagrado

A nação firma o ponto no Mercado

Toca o sino no terreiro

Pro batuque começar

Chama a reza tamboreiro... ayan, ilú, bata

Bate cabeça pra saudar teu orixá

Dança na roda de Bará a Oxalá

No pago onde o minuano assovia

Troveja o couro no afago da mão preta

Compasso da caninha, maçaquaia e cantiga

Guia os passos do cortejo calhambola

Resiste na fé, em ritos de arte

Ergue o estandarte e estampa o grito

Ecoa no 20! De Palmares aos pampas

Meu guri, na querência negra te lança

Voa… com a Portela ao apogeu

Luz da tua vela

A iluminar e coroar o povo teu!

Majestade da minha vida, traz axé e vai na ginga

Faz façanha com seu manto branco e azul

Batuqueira bota a cara na avenida

É gente preta do Rio Grande do Sul

* Composição: Daiane Molet, Anderson Xilico, Chico Professor, Fagner Presidente, Fred Feijó, Maninho Veiga e Marcéle Sàlles