Com 22 mil peças de grife à venda, Porto Alegre recebe nova edição do maior bazar beneficente do Brasil

Porto Alegre volta a receber, nesta quinta-feira (18), no Shopping Iguatemi (leia os detalhes abaixo), o maior bazar beneficente do Brasil. Liderado por Claudia Bartelle e amigos, o evento terá 22 mil peças à venda — incluindo itens exclusivos, entre roupas, calçados, acessórios de grifes nacionais e internacionais, e peças de decoração — para angariar fundos à Casa Madre Ana. A instituição acolhe pacientes atendidos na Santa Casa da Capital.

Como nas edições anteriores, as peças foram doadas por pessoas e marcas parceiras.

Entre elas, está a empresa gaúcha Vulcabras, comandada por Pedro Bartelle, marido de Claudia. A dupla criou um tênis da Olympikus especialmente para a ação, na cor dourada, à venda apenas no bazar.

Na edição anterior, em 2024, também havia um modelo exclusivo de tênis à venda. Os 400 pares esgotaram-se em algumas horas. Agora, haverá a ampliação da tiragem: serão 2 mil pares disponíveis a R$ 499 cada – o que por si só representa arrecadação de quase R$ 1 milhão para a Casa Madre Ana.

Além disso, pela primeira vez, haverá uma bolsa - também em edição limitada ao evento - fruto da colaboração entre Claudia e a marca Melissa: a Melissa Glass Bag, ícone de inovação e estilo, em tons violáceos. Somente 30 unidades estarão à venda, por R$ 279 cada.

O bazar que virou movimento

Desde 2018, o Bazar Claudia Bartelle & Friends se consolidou como o maior bazar 100% beneficente do país. Em 2024, a iniciativa arrecadou R$ 1,7 milhão em um único dia, com mais de 21 mil peças disponibilizadas e 8 mil litros de leite doados.

Ao todo, já são mais de R$ 4 milhões arrecadados e revertidos integralmente para a Casa Madre Ana, que acolhe crianças e seus familiares, pacientes em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre.

Desde 2016, a casa acolheu mais de 7 mil pacientes nas áreas de cardiologia pediátrica, oncologia e transplantes renais, hepáticos e de coração.

Com organização de Xuxa Pires, o bazar manterá a entrada solidária de um litro de leite - que seguirá sendo designado à entidade.

A edição de 2025 terá 13 horas de duração (das 9h às 22h), em uma área de 2 mil metros quadrados no estacionamento do Iguatemi Porto Alegre.

Serviço