Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Corrente solidária
Com 22 mil peças de grife à venda, Porto Alegre recebe nova edição do maior bazar beneficente do Brasil

Liderado por Claudia Bartelle e amigos, evento terá 100% da renda doada para a Casa Madre Ana, que acolhe pacientes em tratamento na Santa Casa 

Juliana Bublitz

