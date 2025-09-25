Chef's Table trará cozinheiro português "estrelado" e chef especializada em polvo a Porto Alegre 

Depois do sucesso da primeira edição de 2025, realizada entre abril e maio deste ano, vem aí mais uma rodada do Chef’s Table em Porto Alegre. É uma experiência gastronômica única, que terá cinco semanas de duração.

Com chefs nacionais e internacionais, os jantares (de quartas a sextas-feiras) começam no próximo dia 1º e se estenderão até 31 de outubro no Shopping Iguatemi.

O evento terá a presença de sete grandes cozinheiros, com a curadoria de Fernanda Guimarães e a expertise do chef executivo Lucas Cinti: Helio Gonçalves, Monique Gabiatti, Roberto Ravioli, Pedro Soares, Dudu Poerner, Fabio Leonardo Mendoza e Felix Sanchez.

Principal nome do time, Helio já comandou restaurantes chancelados pelo Guia Michelin — entre eles, o Belcanto, em Lisboa (duas estrelas), e o Iggy’s, em Singapura (uma estrela Michelin).

Outro destaque é a sergipana Monique, que acaba de abrir sua terceira casa especializada em polvo no Rio de Janeiro. Todas ficam em Botafogo, onde são consumidas três toneladas do molusco por mês.

Menos é mais?

Dessa vez, o menu terá como tema uma pergunta: “Menos é realmente mais?”. A ideia é propor uma jornada gastronômica que questiona o essencial, desafiando os sentidos.

— Queremos instigar o público a perceber que, muitas vezes, o "mais" pode não ser exagero, mas profundidade — reflete Fernanda.

Serão mais de 60 pessoas envolvidas diretamente no evento, tanto na cozinha, quanto nos bastidores.

Ambiente

O ambiente foi projetado pelo jovem talento Humberto Machado, da HVM Arquitetura. Foi ele quem criou o Bar Secreto, que surpreendeu o público na última edição da CasaCor RS, no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho.

O projeto do Chef's Table nasceu da provocação estética do kitsch (caracterizada pelo exagero e pela apropriação do sentimentalismo e do "brega"), reinterpretado com sofisticação. Humberto promete cores intensas, formas inesperadas e texturas contrastantes.

Programação

Semana 1 – 1º, 2 e 3 de outubro - Chef Monique Gabiatti

Semana 2 – 8, 9 e 10 de outubro - Chef Roberto Ravioli

Semana 3 – 15, 16 e 17 de outubro - Chef Pedro Soares e Chef Dudu Poerner

Semana 4 – 22, 23 e 24 de outubro - Chef Fabio Leonardo Mendoza e Chef Felix Sanchez

Semana 5 – 29, 30 e 31 de outubro - Chef Helio Gonçalves

Sobre o Chef's Table

Como na série homônima da Netflix, estar em uma “chef’s table” é a melhor maneira de, literalmente, comer na mesa do chef de cozinha. A experiência gastronômica, que é realizada ao redor do mundo nos principais restaurantes, propõe uma degustação fora do menu regular, onde um limitado grupo de pessoas é servido com exclusividade e tem atenção especial do cozinheiro ou da cozinheira.

Serviço

O quê: Chef’s Table

Onde: Shopping Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800)

Quando: de 1º a 31 de outubro, com jantares de quartas a sextas-feiras

Valor: R$ 490 por pessoa – lote limitado

Mais informações e ingressos: www.chefstable.com.br / Instagram: @chefstablebrasil

Como chegar