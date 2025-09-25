Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Alta gastronomia
Notícia

Chef's Table trará cozinheiro português "estrelado" e chef especializada em polvo a Porto Alegre 

Abertura do evento, em 1º de outubro, ficará a cargo de Monique Gabiatti, que comanda três casas dedicadas ao molusco no Rio de Janeiro

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS