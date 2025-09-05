Casa de Cultura Mario Quintana terá sala em homenagem a Paulo Moreira, com milhares de CDs, DVDs e livros 

Um dos grandes jornalistas culturais da história do Rio Grande do Sul, Paulo Moreira (1960-2023) vai dar nome e conteúdo a um novo espaço na Casa de Cultura Mario Quintana. A Sala Paulo Moreira, no 4º andar do prédio, será inaugurada no próximo dia 13, com um tesouro musical.

Paulinho, como era conhecido, morreu em dezembro de 2023, vítima de insuficiência renal, deixando um acervo gigantesco de CDs, DVDs e livros. O legado foi doado à Discoteca Pública Natho Henn pelas filhas dele, Rafaela e Roberta, e pela irmã, Cristina Moreira.

— Selecionamos e catalogamos todo o material com muito carinho e decidimos criar esse espaço, que inclusive conta com a estante que ficava na casa do Paulinho. É uma homenagem e uma forma de rememorá-lo. Ele foi um crítico musical incrível — diz Adriana Sperandir, diretora da Casa, da Discoteca, do Instituto Estadual de Música e do Departamento de Artes e Economia Criativa do Estado.

São 3,8 mil CDs, 550 livros temáticos e algumas dezenas de DVDs, sobre jazz, blues, MPB e música instrumental. A sala conta ainda com um equipamento para audições e poltronas. A ideia, segundo Adriana, é que o local fique aberto ao público diariamente.

Com 40 anos de carreira, Paulinho fez história com o programa Sessão Jazz, que foi ao ar na FM Cultura por quase 20 anos. Na década de 1990, trabalhou na RBS, onde produziu o Jam Session, na 102.3 FM, apresentado por Ruy Carlos Ostermann. Também escreveu críticas no jornal Correio do Povo e era celebrado como a "memória viva" e "enciclopédia humana" do jazz em Porto Alegre, pelo grande conhecimento na área.