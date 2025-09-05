Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Acervo histórico
Notícia

Casa de Cultura Mario Quintana terá sala em homenagem a Paulo Moreira, com milhares de CDs, DVDs e livros 

Itens foram doados pela família do jornalista cultural, falecido em 2023, à Discoteca Pública Natho Henn

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS