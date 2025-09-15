Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Em Porto Alegre
Notícia

Banrisul fecha parceria com Opinião Produtora, e clientes terão desconto de 50% no Araújo Vianna e em mais três casas de show

Benefícios valem a partir desta sexta-feira (19)

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS