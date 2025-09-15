Banrisul fecha parceria com Opinião Produtora, e clientes terão desconto de 50% no Araújo Vianna e em mais três casas de show

A partir desta sexta-feira (19), clientes do Banrisul terão condições especiais para assistir a espetáculos no Auditório Araújo Vianna, no Bar Opinião, na KTO Arena e no Teatro Túlio Piva. A novidade deve-se a uma nova parceria com a Opinião Produtora.
Basta usar o cartão de crédito do banco (Visa ou Mastercard) para garantir 50% de desconto na compra de até quatro ingressos, tanto nas bilheterias quanto nas compras online pela plataforma Sympla.
Os clientes que optarem pelo Banricompras terão o mesmo benefício, direto nas bilheterias. A partir da parceria, todas as casas de espetáculos listadas contarão com exclusividade da máquina Vero.
O lançamento da novidade será marcado pelo patrocínio do show Acústico Bandas Gaúchas – 20 Anos, neste sábado (20) e no domingo (21), no Araújo Vianna.