Banrisul fecha parceria com Opinião Produtora, e clientes terão desconto de 50% no Araújo Vianna e em mais três casas de show

Auditório Araújo Vianna é uma das mais tradicionais casas de shows do RS. Edu Defferrari / Mentes Brilhantes / Divulgação

A partir desta sexta-feira (19), clientes do Banrisul terão condições especiais para assistir a espetáculos no Auditório Araújo Vianna, no Bar Opinião, na KTO Arena e no Teatro Túlio Piva. A novidade deve-se a uma nova parceria com a Opinião Produtora.

Basta usar o cartão de crédito do banco (Visa ou Mastercard) para garantir 50% de desconto na compra de até quatro ingressos, tanto nas bilheterias quanto nas compras online pela plataforma Sympla.

Os clientes que optarem pelo Banricompras terão o mesmo benefício, direto nas bilheterias. A partir da parceria, todas as casas de espetáculos listadas contarão com exclusividade da máquina Vero.