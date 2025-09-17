Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Assembleia Legislativa aprova criação do Instituto Banrisul Cultural e Social

Será uma associação civil sem fins lucrativos e permitirá ao banco ampliar e consolidar projetos sociais, culturais, educativos e de preservação da memória 

