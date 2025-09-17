Assembleia Legislativa aprova criação do Instituto Banrisul Cultural e Social

Há anos, o Banrisul tem sido um dos grandes apoiadores da arte, da cultura e da economia criativa no Estado. Mauricio Lima / Banrisul / Divulgação

A Assembleia Legislativa aprovou, na última terça-feira (16), a criação do Instituto Banrisul Cultural e Social. O projeto havia sido protocolado no dia 11 de julho pelo governo de Eduardo Leite.

Foram 29 votos favoráveis e sete contrários – de Rodrigo Lorenzoni (PP), Capitão Martim, Delegado Zucco, Gustavo Vittorino (todos do Republicanos), Paparico Bacchi (PL), Claudio Branchieri (Podemos) e Felipe Camozzato (Novo).

A aprovação é uma boa notícia para o Rio Grande do Sul.

Há anos, o Banrisul tem sido um dos grandes apoiadores da arte, da cultura e da economia criativa no Estado. Com o novo instituto (uma associação civil sem fins lucrativos), será possível ampliar e consolidar as ações – incluindo projetos sócio-educativos e de preservação da memória.

Uma das primeiras ações anunciadas pelo presidente do banco, Fernando Lemos, foi a doação de R$ 10 milhões para bibliotecas gaúchas.