Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Após crise, Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo volta a respirar "sem aparelhos" e lança temporada de shows

Prefeitura garantiu repasses até o fim do ano, o que permitiu à instituição anunciar uma série de apresentações entre setembro e dezembro

