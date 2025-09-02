Após crise, Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo volta a respirar "sem aparelhos" e lança temporada de shows

Músicos vinham enfrentando dificuldades financeiras. Diego Mascarenhas / Divulgação

Depois de sofrer ameaça de fechamento por falta de apoio financeiro, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo respira "sem aparelhos" outra vez. Com verba garantida até o fim do ano, o grupo dá início a uma temporada de três meses com pelo menos 15 apresentações previstas no Estado.

É uma boa notícia.

Em março deste ano, a prefeitura anunciou o fim do convênio com o Instituto Arlindo Ruggeri, que administra a instituição. Sem verbas, o conjunto parou. Em abril, o Ministério Público passou a mediar as negociações com a gestão municipal. A partir daí, a prefeitura se comprometeu a retomar os repasses por pelo menos seis meses.

Com o impasse resolvido até dezembro (depois, começa outra luta), o grupo prepara concertos e espetáculos de final de ano. A agenda privilegia apresentações didáticas, abertos a escolas, entidades assistenciais e projetos sociais, além de shows em teatros e parcerias com Sesc e Sesi (veja a programação abaixo).

A orquestra tem 73 anos, conta com 34 músicos (entre os naipes de metais, madeiras, palhetas, contrabaixo e percussão) e é tombada como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do município desde 2008. Só perde em antiguidade para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que completa 75 anos em 2025.

A programação

Setembro

No dia 5, às 20h, haverá show na Mostra Concerto Sesc Partituras (mais detalhes aqui), no Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com o Quinteto de Metais da orquestra. Com entrada gratuita para a comunidade, o espetáculo vai celebrar a riqueza da cultura brasileira.

No dia 17, a orquestra ocupa o palco do Teatro Paschoal Carlos Magno, em Novo Hamburgo, para uma celebração da cultura e da música do RS. Marcando o mês dos gaúchos, o concerto com o grupo Mas Bah ocorre a partir das 20h e tem ingressos a partir de R$ 15, à venda na plataforma TKTR.

No dia 28, o grupo retorna ao Teatro Feevale, onde recebe a banda Mad Dogs, de Natal (RN), para um show dedicado a releituras dos maiores clássicos dos Beatles.

Outubro e novembro

Em outubro, além dos concertos didáticos, nos dias 21 e 22 (leia abaixo), haverá três apresentações fechadas, em parceria com o Sesi.

A agenda contará com mais concertos nos meses de outubro e novembro, que serão divulgados posteriormente.

Dezembro

Para fechar o ano, a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo prepara duas apresentações especiais.

Na maior igreja do Vale do Sinos, a Catedral São Luís, em Novo Hamburgo, no dia 7, o grupo fará o Concerto de Natal.

No dia 13 de dezembro será a vez das crianças e adolescentes do Núcleo de Orquestras Jovens de Novo Hamburgo viverem a experiência de subir ao palco do Teatro Feevale ao lado da OSNH.

Concertos didáticos