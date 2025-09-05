Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Gênio
Notícia

"Acho que tá bom, né?", brinca Gilberto Gil, sobre ter feito oito filhos e mais de 600 músicas, em lançamento de livro em Porto Alegre

Apresentado a convidados no Instituto Ling, na noite de quinta-feira (4), songbook "Tempo Rei" reúne cifras, letras e imagens do show de despedida do artista

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS