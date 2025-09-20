A poética de Sandra Ling

A arte cura. No caso de Sandra Ling, não é força de expressão nem frase de efeito. Poeta, artista visual e paisagista, Sandra enfrentou a doença e o medo da morte com as armas que sempre a acompanharam: o desenho e a palavra. Venceu.
Na convalescência, ela deu à luz seu primeiro livro, permeado de silêncios e delicadezas. Agora, a obra sempre é outra superfície (assim mesmo, em minúsculas) será lançada - em textos e telas - em Portugal.
Primeiro, na Livraria da Travessa, em Lisboa, depois, no FÓLIO, o prestigiado Festival Literário Internacional de Óbidos, um dos mais tradicionais do país. Ela vai a convite de Paulo Santos, curador do evento, e exibirá 18 desenhos em nanquim, com expografia de Daniel Kondo, designer gaúcho ganhador do Prêmio Jabuti. O trabalho é uma pequena joia.
— Estou feliz. A obra foi nascendo aos poucos, em momentos de dificuldade. Vieram primeiro os desenhos, há cerca de 10 anos. Depois, os poemas. Pode parecer clichê, mas isso me salvou. Quem pensa que arte é enfeite, está enganado. É muito mais — reflete Sandra, hoje recuperada.
Quem vê os traços da artista percebe que alguns deles são frágeis, quase apagados, moribundos. Foram feitos quando a vida estava por um fio. Outros, ao contrário, são fortes, vívidos e coloridos, signos do renascimento.
Quanto aos versos, eles exprimem apenas o essencial. Brincam com sons e pausas. São concisos. Não há títulos nem pontos, nem mesmo maiúsculas. Para quê? Alguns nem sequer têm fim.
Sandra é uma mulher de poucas palavras, mas será mesmo que é preciso dizer tudo? Há gente falando demais no mundo, monólogos surdos e por vezes vazios.
A obra da mulher que um dia sonhou ser bailarina (e se formou economista por insistência do pai) mostra que é preciso parar, respirar, observar. E olhar para dentro.
Alguns versos de Sandra
o ar da manhã
não espera desistência
simplesmente inicia
sem promessas
compromissos
que horas são
oração sem tempo
sempre outro
que desejo neste?
***
brincadeiras traçadas
nas calçadas da infância
são ladrilhos que
são se desencaixam
das lembranças
para sempre
cintilâncias
***
olho d’água na encosta
talho profundo jorra
gargalhada na pedra
***
na solidão bebo da fonte
sou nascente
me banho no vinho mais raro
e rarefeita
fluo, rio
desabo águas
voo
vejo de longe
é aonde chego mais perto
Contribuição para a cultura
Ao lado de William Ling, Sandra é uma das fundadoras de um dos mais sólidos e importantes centros culturais do país, o Instituto Ling, em Porto Alegre. Projetado por Isay Weinfeld, o prédio foi inaugurado em 2014, com paisagismo da artista. Desde então, o espaço se tornou um chamariz de público.