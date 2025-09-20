A poética de Sandra Ling

A arte cura. No caso de Sandra Ling, não é força de expressão nem frase de efeito. Poeta, artista visual e paisagista, Sandra enfrentou a doença e o medo da morte com as armas que sempre a acompanharam: o desenho e a palavra. Venceu.

Na convalescência, ela deu à luz seu primeiro livro, permeado de silêncios e delicadezas. Agora, a obra sempre é outra superfície (assim mesmo, em minúsculas) será lançada - em textos e telas - em Portugal.

Primeiro, na Livraria da Travessa, em Lisboa, depois, no FÓLIO, o prestigiado Festival Literário Internacional de Óbidos, um dos mais tradicionais do país. Ela vai a convite de Paulo Santos, curador do evento, e exibirá 18 desenhos em nanquim, com expografia de Daniel Kondo, designer gaúcho ganhador do Prêmio Jabuti. O trabalho é uma pequena joia.

— Estou feliz. A obra foi nascendo aos poucos, em momentos de dificuldade. Vieram primeiro os desenhos, há cerca de 10 anos. Depois, os poemas. Pode parecer clichê, mas isso me salvou. Quem pensa que arte é enfeite, está enganado. É muito mais — reflete Sandra, hoje recuperada.

Sandra Ling / Divulgação

Quem vê os traços da artista percebe que alguns deles são frágeis, quase apagados, moribundos. Foram feitos quando a vida estava por um fio. Outros, ao contrário, são fortes, vívidos e coloridos, signos do renascimento.

Quanto aos versos, eles exprimem apenas o essencial. Brincam com sons e pausas. São concisos. Não há títulos nem pontos, nem mesmo maiúsculas. Para quê? Alguns nem sequer têm fim.

Sandra é uma mulher de poucas palavras, mas será mesmo que é preciso dizer tudo? Há gente falando demais no mundo, monólogos surdos e por vezes vazios.

A obra da mulher que um dia sonhou ser bailarina (e se formou economista por insistência do pai) mostra que é preciso parar, respirar, observar. E olhar para dentro.

Sandra Ling / Divulgação

Alguns versos de Sandra

o ar da manhã

não espera desistência

simplesmente inicia

sem promessas

compromissos

que horas são

oração sem tempo

sempre outro

que desejo neste?

***

brincadeiras traçadas

nas calçadas da infância

são ladrilhos que

são se desencaixam

das lembranças

para sempre

cintilâncias

***

olho d’água na encosta

talho profundo jorra

gargalhada na pedra

***

na solidão bebo da fonte

sou nascente

me banho no vinho mais raro

e rarefeita

fluo, rio

desabo águas

voo

vejo de longe

é aonde chego mais perto

Onde comprar

Contribuição para a cultura

Carlos Stein / Divulgação