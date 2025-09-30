43 obras iluminadas levarão arte às ruas de Porto Alegre na Noite dos Museus; veja algumas delas

A Noite dos Museus terá, pela primeira vez, uma exposição digital urbana que iluminará a cidade até a data do evento, marcado para 29 de novembro. As 43 obras selecionadas acabam de ser anunciadas.

A Mostra Arte OOH é fruto de uma parceria com a Imobi, empresa responsável por placas e painéis eletrônicos da Capital.

Haverá peças em diferentes formatos de mídia “out of home” (daí a sigla OOH), em espaços tradicionalmente dedicados à publicidade. Vale prestar atenção.

A ideia é destacar vídeos, fotografias, ilustrações e outras criações digitais de artistas locais, com exibições em centenas de telas espalhadas pelos principais bairros de POA.

Sucesso de público, a Noite dos Museus terá recorde de participações neste ano, com 30 espaços culturais abertos a visitação gratuita (três a mais do que em 2024), das 18h à meia-noite, incluindo espetáculos, performances e visitas guiadas.

Além da mostra artística, haverá uma corrida de rua noturna, outra novidade.