Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Exposição digital
Notícia

43 obras iluminadas levarão arte às ruas de Porto Alegre na Noite dos Museus; veja algumas delas

Mostra Arte OOH exibirá criações em espaços tradicionalmente dedicados à publicidade

Juliana Bublitz

