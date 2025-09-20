Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

20 de Setembro terá piquete na maior comunidade de brasileiros em Portugal

Organizado por amigos gaúchos, Piquete Querência da Saudade será em Braga, com mais de 350 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros

