20 de Setembro terá piquete na maior comunidade de brasileiros em Portugal

O Dia do Gaúcho será celebrado do outro lado do Oceano Atlântico como manda a tradição: com uma baita festa em Braga, a maior comunidade de brasileiros em Portugal.

Organizado por amigos do RS, o Piquete Querência da Saudade deve receber 350 pessoas na Quinta Calheiros, neste sábado, 20 de setembro. O ajuntamento começa às 10h e só termina na madrugada seguinte, com carreteiro, “salchipão” e costelão 12 horas, entre outras iguarias (leia os detalhes no fim do texto).

A história do evento começou em 2019, quando sete gaúchos se conheceram no “Dia do Brasil em Braga”. Entre camisetas do Grêmio e do Internacional, nasceu a ideia de um churrasco na Semana Farroupilha. Ali, na beira de um rio, com a carne na brasa, nasceu o nome Querência da Saudade.

De lá para cá, o que era uma pequena confraternização cresceu e virou um grande ato gauchesco além-mar, com gente de tudo quanto é canto (incluindo portugueses, espanhóis e até irlandeses).

— O Piquete Querência da Saudade surgiu da vontade de manter viva a nossa identidade e hoje se tornou um espaço de encontro, partilha e celebração. É emocionante ver que, não só gaúchos, mas também brasileiros de outros Estados e estrangeiros se sentem tocados pelo nosso acolhimento e pela nossa cultura — diz Patrick Ribeiro, um dos organizadores, natural de Alegrete.

No início, a turma tinha dificuldades para encontrar cortes de carne típicos do RS, como a costela. Com o tempo (e a chegada de cada vez mais participantes), isso mudou. Patrick conta que até grandes redes de supermercados passaram a oferecer erva-mate e outros produtos típicos.

A festança

O Piquete Querência da Saudade será realizado na Quinta Calheiros – Rural Place, em Braga, durante todo o dia 20 de setembro.

A gastronomia incluirá desde almoço típico, com carreteiro, feijoada, saladas, galeto, salsichão e pão, até jantar com costelão 12 horas e carnes variadas.

Como manda a tradição, será permitida a entrada apenas da cuia e da erva-mate para o chimarrão, pois bebidas em geral serão vendidas no local.

Música ao vivo vai animar a programação do piquete, que ocorrerá em meio a um amplo espaço verde com piscina, para curtir com a família e os amigos.