Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Revival de 1984
Zé Adão Barbosa revive clássico do teatro "off-Broadway" em Porto Alegre

Há 31 anos, o premiado ator gaúcho ganhou o Prêmio Açorianos com a peça "A História do Jardim Zoológico", que hoje dirige

Juliana Bublitz

