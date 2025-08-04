Zé Adão Barbosa revive clássico do teatro "off-Broadway" em Porto Alegre

Em 1994, Zé Adão Barbosa ganhou o Prêmio Açorianos de Melhor Ator pela atuação como Jerry em A História do Jardim Zoológico, clássico do dramaturgo norte-americano Edward Albee (1928-2016). Agora, o artista vai levar o célebre texto aos palcos outra vez, como diretor.

Sucesso no circuito off-Broadway (o lado alternativo dos palcos de Nova York) nos anos de 1980, a peça estará em cartaz em curta temporada, nesta sexta-feira (8), nos sábado (9) e no domingo (10), às 20h, no Galpão Floresta Cultural (leia os detalhes abaixo).

Detalhe: a nova versão terá a trilha sonora original, criada por Thedy Corrêa, da banda Nenhum de Nós, na década de 1990. E o elenco contará com dois jovens talentos: Leandro Dias e Rafael Cassol.

Na trama, Peter (Leandro) é um executivo editorial que está lendo em seu banco favorito no Central Park, em Nova York. De repente, ele é abordado por um estranho chamado Jerry (Rafael), que entra anunciando:

— Eu fui ao zoológico!

Jerry está decidido a reivindicar o banco para si e começa a investigar profundamente a vida de Peter, levando a um final surpreendente.

— O difícil foi fugir da maravilhosa direção do Marcos Barreto, que encenou o texto em 1994. Mas é interessante criar a minha própria visão do texto e, principalmente, do personagem que foi um dos mais importantes da minha carreira — diz Zé Adão, um dos maiores e mais premiados artistas do teatro gaúcho.

Serviço

O quê: peça A História do Jardim Zoológico

Quando: 8 a 10 de agosto, às 20h

Onde: no Galpão Floresta Cultural (Rua Conselheiro Travassos, 541 – Floresta, Porto Alegre)

O autor e o texto

Edward Albee escreveu The Zoo Story em 1958. A peça foi apresentada pela primeira vez na Alemanha durante o Festival de Berlim.

O texto então apareceu no circuito off-Broadway no Provincetown Playhouse no inverno de 1960. Na crítica do The New York Times, The Zoo Story foi considerado no mesmo nível de Krapp's Last Tape (A Última Gravação de Krapp), de Samuel Beckett, que estava em cartaz junto com The Zoo Story em uma sessão dupla.

Os temas centrais da peça — fragmentação, alienação e isolamento — levaram muitos críticos a classificar a criação de Albee como uma obra-prima da dramaturgia contemporânea.