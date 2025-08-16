"Vou levar a bandeira do Rio Grande comigo", diz chef semifinalista de reality da TV Globo 

Arika em frente ao Palácio dos Festivais. Tati Feldens / Divulgação

Semifinalista do Chef de Alto Nível, reality de gastronomia da TV Globo, a gaúcha Arika Messa passou pelo Festival de Cinema de Gramado neste sábado (16). Em um banco de praça próximo ao Palácio dos Festivais, conversamos sobre o programa, a expectativa para a disputa e a repercussão até aqui.

Feliz com o sucesso na telinha (e no paladar dos chefs Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto), a cozinheira embarca na próxima terça-feira (19) para o Rio de Janeiro, onde permanecerá até o fim do programa, independentemente do resultado. O reality termina na quinta-feira (21).

— Me sinto preparada psicologicamente e vou levar a bandeira do Rio Grande comigo. Está sendo uma experiência incrível — diz Arika, que já sente os sinais da fama.

Durante o bate-papo, ela foi parada por fãs em frente à Rua Coberta e posou para fotos no palácio. Reconhecida como "a chef da TV", ela vive um novo momento na carreira.

— É incrível. As pessoas sabem que quero ajudar a divulgar o Rio Grande do Sul, a serra gaúcha e Gramado e Canela, onde vivo — celebra Arika.

Antes do início da disputa, ela assistiu a todas as temporadas do reality original (que inspirou o programa da Globo), chamado Next Level Chef, de Gordon Ramsay. Estudou menus e se preparou emocionalmente para a empreitada. Arika já havia participado do The Taste Brasil, no canal GNT, e não venceu. Agora, está confiante.