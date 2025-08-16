Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Altíssimo nível
Notícia

"Vou levar a bandeira do Rio Grande comigo", diz chef semifinalista de reality da TV Globo 

Moradora de Canela, Arika Messa esteve no Festival de Cinema de Gramado neste sábado (16)

