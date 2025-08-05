Vinícola de Sant'Ana do Livramento lança roteiro que une enoturismo e paleontologia

Instalada na região da Campanha, em uma área de 1,2 mil hectares, a Vinícola Almadén, em Sant'Ana do Livramento, lançou um novo roteiro turístico, que une enoturismo e paleontologia: a Expedição Vinotoca.

Com 350 hectares de área de preservação ambiental, a propriedade guarda alguns "mistérios", entre eles uma paleotoca pré-histórica. A caverna foi identificada em novembro de 2022 e revela vestígios da vida ancestral no Pampa.

Localizada a sete quilômetros da sede, a estrutura escavada por animais extintos (registrada no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas do ICMBio) se tornou uma atração à parte — e um motivo a mais para visitar a vinícola.

Com cerca de 2h30min, o roteiro a bordo de um microônibus 4x4 (estilo safari) começa no Museu Semente (que conta a história da Almadén desde sua origem, na Califórnia) e circula pelos vinhedos mais antigos do Brasil até chegar a um deque que dá acesso à paleotoca.

No local, é possível ver a entrada da caverna, com 1m40cm de largura, 2m60cm de altura e 33 metros de extensão. A estrutura de madeira foi concebida para que os visitantes pudessem se aproximar sem danificar o lugar. Todo o percurso é acompanhado por guias treinados. Há placas informativas sobre a flora e a fauna do Pampa, incluindo uma bela "floresta de samambaias".

Da paleotoca, a expedição segue para uma guarita na parte central do vinhedo, onde ocorre uma degustação orientada de três vinhos. Depois, o passeio segue para aquele que é considerado o vinhedo mais antigo do Brasil (uma joia no campo) e, ao final, termina no Free Shop da marca — o primeiro do país em uma vinícola, com preços 30% mais baixos em razão da isenção de impostos.

A história

Apesar de até então não ser visitada por turistas, a "Toca do Tigre", como a caverna era conhecida na região, deu nome ao vinhedo onde são cultivadas as uvas do Miolo Single Vineyard Riesling Johannisberg, um dos rótulos da marca. Foi por causa da relação deste vinho com o ambiente que a equipe técnica da Almadén decidiu investigar o lugar.

A cavidade no meio das rochas nunca havia sido estudada. A preocupação com a preservação do levou a empresa a buscar uma consultoria geológica, que confirmou se tratar de um abrigo subterrâneo escavado por animais pré-históricos extintos.

O laudo foi assinado pelo geólogo Serlecio Guilherme Pinz, que fez um estudo paleontológico e geoestratigráfico no local, identificando vestígios de prováveis marcas feitas na parede por animais que viveram entre o Pampa e a Patagônia, como a preguiça-gigante (Lestodon ou Glossotherium) e o tatu-gigante (Pampatherium). Eles podiam pesar centenas de quilos.

A Almadén

Há mais de 50 anos em solo brasileiro, a marca (liderada pela Miolo Wine Group desde 2009) é pioneira no uso da tecnologia de aço inox e controle de temperatura na fermentação com 100% de seus vinhedos mapeados. Foi a primeira vinícola do país a introduzir a prensagem pneumática contínua e a colheita mecanizada.

Serviço

O quê: Expedição Vinotoca

Expedição Vinotoca Quando: aos sábados e domingos, às 10h, ou mediante agendamento prévio

aos sábados e domingos, às 10h, ou mediante agendamento prévio Onde: Vinícola Almadén, em Sant'Ana do Livramento

Vinícola Almadén, em Sant'Ana do Livramento Duração: de 2h30min a três horas

de 2h30min a três horas Limite: 20 pessoas

20 pessoas Agendamento prévio: na plataforma Wine Locals

Valor: R$ 180 por pessoa (de 4 a 17 anos é R$ 90, com degustação de suco)

R$ 180 por pessoa (de 4 a 17 anos é R$ 90, com degustação de suco) O que inclui: chapéu, taça, porta-taça e guia impresso, recepção com Miolo Single Vineyard Gewurztraminer, visita ao Museu Sementes e deque panorâmico com vista para os vinhedos, embarque no microônibus 4x4 Pampeano, passeio panorâmico pelos vinhedos da Almadén, visita à paleotoca com parada no deque, degustação na Guarita (dois rótulos da linha Single Vineyard: o Riesling Johannisberg e o Cabernet Franc, além do Miolo Vinhas Velhas Tannat), parada na Quadra 40 Tannat (o vinhedo mais antigo do Brasil), visita à vinícola com passagem pela passarela entre tanques de aço inox e parada no Free Shop

Outras experiências

Roteiro Tradicional – Visita ao Museu Semente, ao deque panorâmico, tour guiado na vinícola passando pela passarela sobre os tanques de aço inox, degustação de quatro rótulos e uma taça personalizada como lembrança.

Roteiro IP Campanha Gaúcha – Visita ao Museu Semente, ao deque panorâmico, tour guiado na vinícola passando pela passarela sobre os tanques de aço inox, degustação de quatro rótulos com Indicação de Procedência Campanha Gaúcha: Single Vineyard Alvarinho, Single Vineyard Riesling Johannisberg, Single Vineyard Cabernet Franc e Single Vineyard Touriga Nacional e uma taça de cristal como lembrança.