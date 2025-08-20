Um baile para ajudar o Asilo Padre Cacique

Na noite de 10 de outubro, a Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, recebe o baile A Solidariedade Não Envelhece. O evento é 100% beneficente e vai ajudar o Asilo Padre Cacique, na Capital, que há 127 anos cuida de idosos carentes.
A iniciativa é da promoter Xuxa Pires e terá 450 convidados. As mesas serão assinadas por 40 "anfitriões-anjos" — nome dado por Xuxa aos apoiadores que compraram os espaços. Eles estarão ao lado da organizadora, recebendo os comensais na noite do baile, quando será anunciado o valor total obtido com as vendas.
Sobre o Asilo Padre Cacique
O Asilo Padre Cacique é uma organização não governamental, sem fins lucrativos.
A entidade foi fundada em 19 de junho de 1898 pelo padre baiano Joaquim Cacique de Barros, que já naquele século realizava obras assistenciais.
O local acolhe e mantém pessoas idosas a partir dos 60 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, há 92 pessoas vivendo no local, que se mantém por meio de doações.