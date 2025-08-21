Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Contra feminicídios
Notícia

Thedy Corrêa será coordenador no RS do movimento HeForShe, da ONU Mulheres

Músico da banda Nenhum de Nós tem ligação de longa data com a causa, desde a canção "Camila", que fala de uma mulher vítima de relação abusiva

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS