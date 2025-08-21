Thedy Corrêa será coordenador no RS do movimento HeForShe, da ONU Mulheres

Lise Rodembusch / Divulgação

Vocalista da banda Nenhum de Nós, o músico Thedy Corrêa será o coordenador do HeForShe (algo como “ElesPorElas”), da ONU Mulheres, no Rio Grande do Sul.

Trata-se de um movimento global que busca engajar homens e meninos na luta pela igualdade de gênero e contra os feminicídios.

No Brasil, o político gaúcho Edegar Pretto foi designado como articulador nacional da iniciativa. Foi dele o convite para Thedy aderir à causa.

— Quero encontrar formas de baixar a estatística de feminicídio aqui no Estado. Sei que é muito difícil, mas temos que pensar em algo com urgência — diz Thedy.

Para o cantor e compositor, o assunto não é novidade. O envolvimento dele vem desde Camila (hit lançado em 1987 que fez a banda “explodir” nacionalmente). A canção fala de uma mulher real que foi vítima de relação abusiva.