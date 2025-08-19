"Temos de cuidar para que Gramado não vire um eldorado", alerta Leonid Streliaev, sobre aventureiros

Leonid é apaixonado pelas raízes coloniais de Gramado. Adriana Franciosi / Divulgação

Ele é um dos mais premiados fotógrafos do Brasil, passou por grandes veículos da imprensa nacional e escolheu a Serra para viver. Instalado com a família na região há quase uma década, Leonid Streliaev está à frente de um movimento que busca preservar as raízes locais.

Uda, como é conhecido, é presidente do Conselho do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Cultural de Gramado e membro fundador da Academia Gramadense de Letras e Artes (Agla). Ambas as instituições têm atuado para resgatar aquilo que, no passado, fez da cidade um dos principais destinos turísticos do Brasil: a autenticidade.

Estive na casa de Uda no último final de semana. A seguir, leia os principais trecho do bate-papo.

Qual é o objetivo desse movimento?

Estamos trabalhando em várias ações para valorizar as raízes dessa região, as raízes coloniais. Somos inimigos da descaracterização que pode acontecer na cidade.

Gramado passou do ponto?

Eu adoro Gramado, tanto que me mudei para a Serra e escolhi viver aqui (Uda é natural de Porto Alegre). Temos de cuidar para que Gramado não vire um eldorado (lugar mítico, pródigo em riquezas e oportunidades, que atrai exploradores e aventureiros). Quem vem para cá precisa se preocupar em respeitar e conservar as características locais, que são muito especiais e merecem cuidados.

Que tipo de ações vocês estão promovendo?

Fazemos debates, defendemos a preservação do patrimônio, ações com escritores locais e valorizamos as antigas mães de Gramado.

Quem são essas mães?

São mulheres importantes para a história local, que representam essas raízes das quais falei. Por exemplo: a mãe que é artesã, a mãe que ficou conhecida pela schmier, a mãe reconhecida pela hospitalidade, por receber bem as pessoas. É importante valorizar isso. Também estamos trabalhando em ações para preservar bens materiais e culturais.

Quais bens?

Um deles é o rabicho ferroviário da Várzea Grande, que é o que restou da antiga ferrovia, os trilhos do trem. Soubemos que o Iphae (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado) quer tombar esse bem e vamos nos posicionar a favor junto à prefeitura. Recentemente, o governo do Estado aprovou a criação de uma linha férrea ligando Gramado a Porto Alegre, que vai trazer muitos benefícios. É o futuro. Mas não podemos esquecer do passado.

Muito coisa está se perdendo?