Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Shopping em Canoas recebe exposição gratuita com quase meio milhão de peças de Lego

Evento ocorre entre os dias 29 e 31 de agosto e terá oficinas de montagem criativa de graça para o público

