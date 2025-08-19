Shopping em Canoas recebe exposição gratuita com quase meio milhão de peças de Lego

Quase meio milhão de peças de Lego darão forma a ícones da arquitetura mundial e a outros cenários na Expo BRICKERS. O evento, que ocorre no Canoas Shopping entre os dias entre 29 e 31 de agosto, tem entrada gratuita.

Feitas com peças de Lego, as construções são assinadas por 12 colecionadores do grupo BRICKERS.

Durante a exposição, eles apresentarão criações originais e sets temáticos, além de interagir com o público, orientando e acompanhando a visita.

Voltada para todas as idades, a iniciativa é um convite "a embarcar em uma viagem pelos cinco continentes sem sair de Canoas".

A programação também inclui uma área de montagem livre, onde as crianças poderão explorar a criatividade com blocos, acompanhadas por monitores — também gratuitamente.

Serviço

O que : Expo BRICKERS

: Expo BRICKERS Onde : Canoas Shopping (Av. Guilherme Schell, 6750, Canoas)

: Canoas Shopping (Av. Guilherme Schell, 6750, Canoas) Quanto: Entrada e atividades gratuitas

Embora as peças de Lego sejam usadas pelos colecionadores, a marca não participa da organização da mostra.

Horários

29 de agosto: das 12h às 22h

30 de agosto: das 10h às 22h

31 de agosto: das 11h30 às 20h