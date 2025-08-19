RS tem terceiro maior crescimento do turismo no país no primeiro semestre de 2025

Retomada do aeroporto foi fundamental para resultado. Jefferson Botega / Agencia RBS

Depois do baque da enchente de maio de 2024, com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho e os impactos na infraestrutura rodoviária, o turismo gaúcho segue em trajetória de recuperação e expansão em 2025. É uma boa notícia.

De acordo com levantamento do Observatório Estadual do Turismo a partir de dados da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, o RS teve alta de 9,4% no setor no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, fortemente afetado pela catástrofe climática.

O percentual foi o terceiro maior no ranking nacional — atrás apenas de Rio de Janeiro (14,2%) e Amazonas (11,8%) — e o mais alto entre os Estados do Sul.

O cálculo leva em conta o Índice de Atividades Turísticas, que mede o desempenho da área com base em fatores como número de visitantes, gastos e ocupação hoteleira.

Na avaliação do secretário de Turismo, Ronaldo Santini, os números mostram que o trabalho conjunto entre governo, municípios e as empresas do setor está dando resultado.

— Esse desempenho é fruto da promoção dos nossos destinos, da qualificação dos serviços e do fortalecimento da infraestrutura. O turismo é um motor fundamental para a economia gaúcha — diz Santini.

O avanço também demonstra a retomada gradual da demanda por viagens e eventos (com reforço da campanha nacional lançada pelo governo do Estado), refletindo a recuperação da cadeia turística.