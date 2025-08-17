Rodrigo Santoro ganha drinque com seu nome em Gramado

Rodrigo Santoro não recebeu apenas o Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado. Ele também ganhou um drinque com seu nome.
Durante todo o evento, que segue até dia 23 de agosto, a bebida estará no menu do restaurante Cinema Paradiso, na Rua Coberta, que sediou o jantar de abertura da festa.
Criada pelo bartender paulista Alan Ralph, a mistura tem a cor do filme O Último Azul, estrelado pelo artista, e leva ingredientes como rum, espumante, sucos de limão e abacaxi e xaropes de coco e capim-cidró.
— A gente não poderia deixar de criar um coquetel para ele e, lógico, o nome só podia ser Santoro — diz Alan, que é chef executivo do bar.
— Para nós, esse drinque representa nossa conexão com o cinema e o orgulho de estarmos presentes nesse ecossistema. Rodrigo é um ícone do e merece essa homenagem — destaca Jonas Esteves, diretor de marketing do Grupo JPLP, à frente do restaurante.