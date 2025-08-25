Resort de São Francisco de Paula estreia "identidade olfativa" com perfume próprio

Dá uma olhada no lugar... Rafael Pires / Divulgação

Em uma das mais belas paisagens da Serra, no interior de São Francisco de Paula, o Divisa Experience Resort decidiu apostar no “marketing olfativo”.

Criada pela Santho Aroma, da empresária Lu Reck, de Gramado (que já aromatizou mais de uma centena de hotéis Brasil afora), a nova fragrância “estreia" nesta segunda-feira (25).

O perfume desenvolvido especialmente para o local estará presente em diferentes ambientes – das áreas sociais às acomodações.

— Criamos um aroma com notas cítricas e também amadeiradas, como limão siciliano, maçã verde, bergamota, gerânio, menta, cedro, âmbar, vetiver e musgo de carvalho. Tem tudo a ver com a proposta do lugar, que tem um contato muito próximo com a natureza — explica Lu.

Localizado às margens da barragem que lhe dá nome, o Divisa é focado no turismo de experiência em harmonia com o meio ambiente. Entre os destaques, o resort chama a atenção pelas acomodações estilo pipa, construídas a partir de barris de vinhos repaginados.