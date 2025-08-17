Reduto gaúcho na zona sul de Porto Alegre vira piquete em setembro, com shows, assados e oficinas 

Novo reduto do gauchismo urbano em Porto Alegre, o Rancho Tabacaray recebe, mais uma vez, o Piquete El Topador no mês de setembro. Idealizada pelo mestre parrillero Antônio Costaguta, a iniciativa inclui shows, comida boa e oficinas, atraindo novos públicos à cultura gaúcha.

Criado em 2020, o projeto surgiu em plena pandemia. Sobreviveu e se consolidou na histórica propriedade, que pertenceu a Vicente Monteggia, fundador do bairro Vila Nova. Em 2025, o piquete retorna com mais de 15 atividades ao longo de quatro semanas.

Entre os destaques, estão apresentações de música sul-americana e regional nas quintas-feiras, almoços em torno do fogo de chão aos domingos e ações gratuitas para instituições sociais às quartas-feiras, além de cursos e experiências gastronômicas autênticas.

A seguir, confira a programação.

Cultura em movimento: música, oficinas e vivências

A diversidade cultural é o fio condutor da agenda. Os shows das quintas-feiras, sempre às 20h, trarão ao palco nomes consagrados:

4 de setembro – Tributo a Mercedes Sosa, com Tatiéli Bueno

11 de setembro – Ricardo Bergha

18 de setembro – Leonel Gomes

25 de setembro – Quarteto Coração de Potro

Assista ao Perimetral Podcast com El Topador

Almoços ao redor do fogo

Os domingos serão marcados pelos tradicionais almoços ao redor do fogo de chão, acompanhados por atrações musicais:

7 de setembro – Thiago Reder e Fabiano Índio

14 de setembro – Paysanos Trio

21 de setembro – Maria Luiza Benitez

28 de setembro – Daniel Torres

Ponto alto

O ponto alto será o feriado de 20 de setembro, com um grande almoço coletivo e uma programação especial que une música, poesia e dança:

Érlon Péricles comanda a trilha sonora do dia

Gujo Teixeira ministra oficina de poesia

Carla Almeida Pfeifer apresenta danças típicas gaúchas

O cardápio de todos os almoços terá como base o clássico costelão gaúcho, preparado com aproveitamento integral da carne e técnicas que evitam o desperdício, em sintonia com o compromisso do projeto com o meio ambiente.

Oficinas que preservam saberes

Reforçando a vocação educativa do El Topador, o evento oferecerá oficinas que dialogam com os ofícios tradicionais, a criatividade e o respeito ao território:

Cutelaria artesanal Don Cássio Selaimen, com demonstração da confecção de facas — símbolo da cultura sulista

Lã de ovelha Fios da Fazenda, com apresentação do beneficiamento e sua relevância histórica para o Pampa

Dança folclórica, com Carla Almeida Pfeifer, convidando o público a dançar e vivenciar as tradições

Poesia, com Gujo Teixeira, instigando os participantes a escreverem versos inspirados na cultura regiona

Charcutaria com o chef Giordano Tarso, que mostrará como transformar cortes em embutidos e curados artesanais, resgatando o saber ancestral da conservação da carne e o protagonismo da charcutaria na cultura alimentar regional.

Fotografia e território: exposição "Huachu"

Como parte do Mês Farroupilha, o Rancho Tabacaray segue com a exposição “Huachu”, do fotógrafo documental Guto Oliveira.

A mostra traz um olhar profundo sobre o bioma Pampa e convida à reflexão sobre a urgência de preservar tanto sua natureza quanto sua cultura.