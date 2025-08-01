Raúl Barboza, ícone do acordeon e "embaixador do chamamé", volta ao RS

Após uma pausa de seis anos, o mestre do chamamé, Raúl Barboza, está de volta ao Rio Grande do Sul. Conhecido como o "Piazzolla do arcordeon", o músico argentino fará um único show em Porto Alegre , na próxima terça-feira (5), e excursionará pelo Estado (leia os detalhes abaixo).

A apresentação na Capital será no Teatro Renascença, que acaba de ser reformado, depois dos estragos da enchente de 2024. É uma ótima oportunidade para revisitar a casa e sorver o melhor da música latino-americana.

Raúl Barboza é referência entre acordeonistas do mundo todo. Radicado em Paris desde 1987, ele já tocou com Mercedes Sosa, tem mais de 50 álbuns gravados, recebeu dezenas de prêmios e, em 2000, foi condecorado pelo Ministério da Cultura da França com o título de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres - uma das mais altas honrarias culturais daquele país.

No RS, ele exibirá uma seleção de grandes chamamés, acompanhado do guitarrista Benjamin Cíprian.

A turnê

Além de Porto Alegre, Raúl se apresentará na Coxilha Nativista, em Cruz Alta, neste sábado (2).

No dia 6, estará em Parobé, no Centro Cultural João de Barro, e depois fará uma show no Festival Noite Chamamé em Erechim.

No dia 9, marcará presença no evento “A maior das Gauchadas”, em Guaíba, para um pocket show.

Sobre Raúl Barboza

Com mais de 50 álbuns lançados e participação em nove filmes, Raúl Barboza é o maior difusor do chamamé no mundo.

Estabelecido na França desde 1987, tornou-se referência da música litoralenha na Europa, com o álbum “Chamamé”, lançado em 1993. Recebeu prêmios como o Grand Prix Charles Cros, Diapason d'Or, Choc Le Monde de la Musique e 4 clés Événement Télérama.

Em 2000, foi condecorado pelo Ministério da Cultura da França com o título de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Na Argentina, recebeu o Prêmio Konex em 1985, 2005 e 2015, como um dos maiores instrumentistas do país, sendo homenageado pelo Senado como o músico mais importante da história argentina.

Raul gravou um dos álbuns ícones do folclore regional gaúcho, “Los caminantes - 1979”, que se tornou um divisor de águas do acordeon gaúcho.

Barboza gravou com os maiores nomes da música da Argentina como Mercedes Sosa e, no Rio Grande do Sul, foi o acordeonista que deu assinatura a à canção “Na baixada do Manduca”, de Noel Guarani.

Serviço

O quê: show de Raúl Barbosa em Porto Alegre

show de Raúl Barbosa em Porto Alegre Quando: terça-feira, 5 de agosto, às 20h

terça-feira, 5 de agosto, às 20h Onde: Teatro Renascença, na Av. Érico Veríssimo, 307 - Menino Deus, Porto Alegre

Teatro Renascença, na Av. Érico Veríssimo, 307 - Menino Deus, Porto Alegre Ingressos: em Sympla, clicando aqui. Haverá bilheteria no dia a partir das 19h. Sem assentos marcados – por ordem de chegada