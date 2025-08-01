Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Piazzolla do Acordeon
Raúl Barboza, ícone do acordeon e "embaixador do chamamé", volta ao RS

Radicado na França, onde ganhou o título de "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres", acordeonista ícone da Argentina faz show em Porto Alegre na terça-feira (5)

