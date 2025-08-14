Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Para a história
Notícia

Quem serão os artistas eternizados na Calçada da Fama de Gramado durante o Festival de Cinema

Estão previstas 12 homenagens desta sexta-feira (15) até o próximo dia 20

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS