Quem serão os artistas eternizados na Calçada da Fama de Gramado durante o Festival de Cinema

Calçada eterniza as mãos e as assinaturas dos artistas. Daniela Xu / Agencia RBS

Desde 2022, as homenagens na famosa Calçada da Fama, em Gramado, foram retomadas. Agora, no Festival de Cinema, 12 novos nomes serão eternizados na galeria de honra da dramaturgia brasileira.

As homenagens começam nesta sexta-feira (15), às 17h40min, com Rodrigo Santoro, que receberá o Kikito de Cristal na cerimônia de abertura.

Também estão na lista nomes como Edson Celulari, Miguel Falabella, Malu Galli, Camila Morgado, Isabel Fillardis e Denise Fraga (leia a listagem completa abaixo).

As placas com as mãos e assinaturas de cada um são fixadas na calçada em frente ao Palácio dos Festivais e ao longo da Avenida Borges de Medeiros, tornando-se uma atração permanente.

A ação é resultado da parceria entre a Gramadotur, autarquia organizadora do evento, e a Wert Estada & Co., incorporadora que patrocina e realiza a homenagem.

Programação das homenagens*

Confira a agenda completa das cerimônias, que acontecerão durante a 53ª edição do Festival:

Sexta-feira (15) - 17h40: Rodrigo Santoro

Sábado (16) - 19h30: Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva

Domingo (17) - 17h: Camila Morgado, Edson Celulari e Isabel Fillardis

Segunda-feira (18) - 17h: Miguel Falabella, Malu Galli, Daniele Winits e Eduardo Moscovis

Terça-feira (19) - 17h: Marcélia Cartaxo

Quarta-feira (20) - 17h: Denise Fraga