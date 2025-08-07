Quem é o bajeense à frente da temporada cultural do Brasil na França

Kalil é superintendente da Fundação Iberê, em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

É gaúcho de Bagé o comissário-geral designado pelo governo brasileiro para organizar o ano do intercâmbio cultural Brasil-França 2025.

À frente da Fundação Iberê, em Porto Alegre, Emilio Kalil dedica-se à missão internacional desde 2024, e o resultado é um sucesso: são mais de 300 eventos em 57 cidades francesas, destacando o nosso país por meio da arte, da fotografia, do teatro, da dança, de shows, da gastronomia e do que mais você puder imaginar.

Até filmes brasileiros Kalil está projetando ao ar livre às margens do rio Sena, no verão parisiense. E tem mais mais: em breve, chefs gaúchos levarão nossa comida para lá (prometo contar mais detalhes aqui).

— É uma honra representar o Brasil dessa forma, e a recepção na França está sendo incrível. Os franceses amam o nosso país — diz Kalil, que no momento está na capital gaúcha.

Em seguida, ele retorna a Paris para acompanhar o último mês da programação binacional na França. Enquanto isso, o Brasil já recebe atividades francesas, que se estenderão até o fim do ano em 15 cidades.