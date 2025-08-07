Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Sumidade
Notícia

Quem é o bajeense à frente da temporada cultural do Brasil na França

Emilio Kalil ajudou a organizar mais de 300 atividades brasileiras em 57 cidades francesas

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS