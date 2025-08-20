Juliana Bublitz

Contra o preconceito
Primeira mulher negra a se tornar Miss Brasil, Deise Nunes prepara celebrações de seus 40 anos de reinado

Exposição com curadoria do produtor cultural Carlos Romero passará por cinco cidades, começando por São Paulo e terminando em Porto Alegre 

