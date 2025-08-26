Prévia do 16º Mississippi Delta Blues Festival, em Porto Alegre, celebra 100 anos de B.B.King

Vem aí um baita evento musical em Porto Alegre: o preview oficial da 16ª edição do Mississippi Delta Blues Festival, que se já consolidou como o maior festival de Blues da América Latina.
Chamado de Barra Blues (leia os detalhes no fim do texto), o "aquece" será nos dias 12 e 13 de setembro, sexta-feira e sábado, no Multiplan Hall do BarraShoppingSul. Detalhe: a programação celebra o centenário de B.B. King, uma das principais referências do gênero no mundo.
Entre os destaques, estão a cantora Claudette King, filha de B.B. King, que volta a Porto Alegre para homenagear a obra do pai. A banda de acompanhamento da norte-americana será dos gaúchos da Hard Blues Trio, com a participação especialíssima da tecladista Mari Kerber (estrela do Duelo de Pianos do Encouraçado Butikin).
Haverá outros nomes internacionais de cair o queixo, como Lorenzo Thompson (EUA), que terá como companhia Bruno Marques (de Belo Horizonte), e o baixista Bobby Vega (EUA), que por anos participou da banda Sly & The Family Stone, tocando com a Prado Brothers Band (SP).
O preview também terá shows de artistas nacionais que ajudam a consolidar a cena brasileira do blues, como o gaitista Flávio Guimarães (RJ), que terá Ale Ravanello, também companheiro de harmônica, como convidado especial, além de Nanda Moura (RJ), acompanhada por sua banda.
Durante o evento, após os shows, o público poderá curtir o Baixo Barra, área gastronômica localizada no BarraShoppingSul, onde será recepcionado pelo pocket show de Money Man & The Cash Makers (POA).
Chicago, berço do blues moderno
O tema do Mississippi Delta Blues Festival 2025, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, será “Windy City Edition”, em referência à relevância da cidade de Chicago para o gênero.
Chicago é a cidade onde o blues ganhou forma e potência, levando sua energia do Mississippi para o mundo. Trazer essa história para o festival é uma forma de homenagear a raiz e a evolução do gênero.
TOYO BAGOSO
Idealizador do festival
Neste ano, o evento será em novo local, na Fabbrica Complexo Gastronômico e Cultural, em Caxias do Sul, com ainda mais estrutura e integração entre música e gastronomia.
Os ingressos já estão disponíveis. Mais informações no perfil do Instagram do MDBF 2025.
Confira a programação do Barra Blues – Preview MDBF 2025
Sexta-feira, dia 12 de setembro
- 18h: Abertura
- 19h: Lorenzo Thompson (USA) & Bruno Marques (BH)
- 20h15: Nanda Moura & Banda (RJ)
- Palco Baixo Barra:
- 21h Money Man & The Cash Makers (POA)
Sábado, dia 13 de setembro
- 15h: Abertura
- 16h: Nanda Moura (Solo) - Tradicional Acoustic Blues (RJ)
- 17h: Flavio Guimarães (RJ) & Banda convidam Ale Ravanello (RS)
- 18h15: Claudette King (USA) & Hard Blues Trio + Mari Kerber (RS)
- 19h30: Bobby Vega (USA) & Prado Brothers Band (SP)
- Palco Baixo Barra:
- 21h: Money Man & The Cash Makers (POA)
Serviço
Os ingressos já estão disponíveis pelo site da Unicket (clique aqui) no valor de R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada) para a sexta-feira; e R$ 80 e R$ 40 (meia-entrada) para o sábado.
O passaporte para as duas noites é de R$ 100 e R$ 50 (meia-entrada).
Menores até 12 anos têm entrada gratuita.
O BarraShoppingSul fica na Avenida Diário de Notícias, 300, Bairro Cristal.